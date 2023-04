L’ex allenatore di Balotelli: “Con lui si gioca in 12”. Ma in Svizzera lo massacrano Paolo Tramezzani, esonerato dal Sion a novembre, ha solo parole eccezionali per Balotelli: “È il giocatore italiano più talentuoso”. Ma nel 2023 ha segnato zero gol e ha quasi un’ammonizione a partita.

A cura di Paolo Fiorenza

Lunedì Roberto Mancini ha chiuso definitivamente le porte a Mario Balotelli per la Nazionale italiana, parlando di "capitolo chiuso" per il 32enne attaccante del Sion. Del resto il rendimento negli ultimi tempi del 32enne attaccante bresciano è stato davvero deludente, dopo i segnali di ripresa della scorsa stagione in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor, che gli erano valsi la convocazione – dopo oltre tre anni di assenza – per lo stage azzurro alla vigilia del playoff mondiale poi perso (senza di lui) con la Macedonia.

Balotelli in Svizzera al momento è un flop che va di pari passo con quello del Sion ultimo in classifica, la cui vittoria in casa del Lucerna due giorni fa è arrivata dopo una lunga serie di risultati negativi. La stagione della squadra è disastrosa, come dimostrano i due esoneri da novembre da parte dell'effervescente presidente Christian Constantin: prima è stato cacciato Paolo Tramezzani, poi il 3 marzo Fabio Celestini.

Mario Balotelli è il capitano del Sion da cinque partite

Il nuovo tecnico David Bettoni ha confermato Super Mario titolare, con tanto di fascia di capitano al braccio, ma senza averne in cambio alcunché: si va avanti con zero gol nel 2023, in linea col ruolino di solo 5 reti (di cui 3 su rigore) in 18 partite da inizio stagione. Il meglio probabilmente è alle spalle per Balotelli, che compirà 33 anni il 12 agosto, ma il suo ex allenatore al Sion Tramezzani – che pure non ha concluso bene l'avventura al Sion, esonerato lo scorso 22 novembre – ha solo parole eccezionali per lui.

"Fin dal primo momento, c'è stata una sorta di simbiosi. A livello umano abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme – dice a Blick il 52enne tecnico ex Livorno – Molte cose sarebbero più semplici se avessimo più giocatori come Mario, che sono anche facili da gestire. È il giocatore italiano più talentuoso. Se gioca lui, siamo dodici in campo. Mi è piaciuto molto il Mario dell'anno scorso, non era come viene descritto. Quest'anno non ho visto le partite e quindi non posso esprimere giudizi. Ma per me la regola generale rimane la stessa: Balotelli è il giocatore italiano più talentuoso della sua generazione! Questo è quello che ho detto quando è venuto a Sion e lo ripeto oggi. E conosco la Serie A!".

Affermazioni su cui peraltro il quotidiano svizzero eccepisce, parlando di "apprezzamento quasi irreale se si pensa al Balotelli del 2023" e spiegando che anzi "quando Super Mario è in campo, il Sion gioca più in dieci che in dodici". Da inizio anno i numeri sono pessimi per Balotelli, che colleziona solo ammonizioni al posto dei gol: ben 5 cartellini gialli nelle 6 partite che ha giocato dalla ripresa della Super League a gennaio, a fronte di zero reti. In tutto ciò, la sua reazione – probabilmente alle parole di Mancini, visto il timing del post – è una story su Instagram con l'emoji del suo volto che ride a crepapelle…