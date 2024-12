video suggerito

Letexier eletto miglior arbitro al mondo, diresse Monaco-PSG che costò 10 punti di sutura a Donnarumma François Letexier è stato eletto il miglior arbitro al mondo per il 2024 da parte della Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del calcio, sbalzando dal gradino più alto dopo due conferme consecutive il polacco Marciniak. Il 35enne fischietto francese era finito tra le feroci polemiche per l’intervento terribile e impunito di Singo sul volto di Donnarumma in Monaco-PSG. Terzo sul podio Daniele Orsato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

C'è un nuovo miglior arbitro al mondo e si tratta di François Letexier che ha spodestato dal gradino più alto il collega polacco Szymon Marciniak che aveva conquistato le ultime due edizioni. Per il 2024, dunque, l'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio, ha eletto il 35enne francese quale miglior direttore di gara in assoluto. Anche se pesa su Letexier una partita che ha fatto molto discutere, quella del 18 dicembre in Ligue 1 tra Monaco e PSG "macchiata" dal terribile intervento di Singo che costò 10 punti di sutura sul viso di Donnarumma. Senza che il nazionale ivoriano venisse sanzionato.

L'orribile intervento di Singo su Donnarumma in Monaco-PSG, diretta da Letexier

Il volto tumefatto e sfregiato di Gigio Donnarumma è ancora vivo nei ricordi degli appassionati di calcio che rimasero traumatizzati delle conseguenze dello scomposto intervento di Singo in Monaco-PSG sul volto del portiere italiano, uscito al 22′ con un profondo taglio. Che costò al numero 1 della nostra Nazionale ben 10 punti di sutura per ricomporre lo squarcio causato dai tacchetti del difensore del Monaco. Che non venne nemmeno ammonito per quell'impressionante fallosa entrata dall'arbitro dell'incontro che venne coinvolto nelle polemiche. E che era proprio François Letexier.

Letexier miglior arbitro al mondo, Daniele Orsato sul podio: è terzo

Poco ha importato per l'IFFHS che lo ha eletto miglior fischietto di tutto il 2024, facendo spallucce a quanto accaduto in Ligue1 e premiandolo per i suoi precedenti decisamente più positivi e convincenti. In totale il direttore di gara francese ha totalizzato ben 129 punti, facendo il vuoto davanti al secondo classificato, lo sloveno Vincic che ha raccolto 86 punti. Sul podio, al terzo gradino, onore anche alla tradizione italiana, con Daniele Orsato arrivato terzo con 74 punti, precedendo un altro francese, Turpin. Letexier è riuscito così a spodestare dal trono del migliore il polacco Marciniak, che era stato vincitore delle ultime due edizioni.

Chi è François Letexier, arbitrò la finale di Euro 2024 Spagna-Inghilterra

L'ultima partita internazionale diretta da Letexier è stata in Champions League nella vittoria in trasferta e in 10 uomini della Juventus a Lipsia. In questa stagione ha diretto un totale di 6 incontri fuori dalla Francia: 3 in Champions, uno in Conference League (sconfitta della Fiorentina a Nicosia) e due di Nations League. In carriera si è fregiato di diversi match importanti, diventando ben presto un fischietto tra i più apprezzati.

Letexier in azione durante la finale di Euro 2024 Spagna-Inghilterra

La sua prima finale risale alla stagione 2018/2019, in Youth League tra Porto e Chelsea, poi nel 2020/2021 la finale di Coppa di Francia PSG-Monaco, quindi la Supercoppa Europea 2023/2024 Manchester City-Siviglia, ancora la Coppa di Francia Pione-PSG e infine, la partita fiore all'occhiello in bacheca, la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra.