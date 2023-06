L’esultanza sconcertante della Nigeria contro l’Argentina ai Mondiali Under 20: “Gesto orribile” La partita che ha visto l’Argentina sconfitta dalla Nigeria ai Mondiali Under 20 è stata contraddistinta dalla brutta esultanza dei vincitori.

A cura di Marco Beltrami

Non mancano le emozioni, le sorprese e anche le polemiche ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Argentina. L'eliminazione dei padroni di casa per mano della Nigeria ha fatto discutere e non poco. Il 2-0 di San Juan ha permesso agli africani di conquistare i quarti contro la vincente di Ecuador e Corea del Sud. C'è qualcosa però che ha indignato i sudamericani e che è andato in scena dopo la disastrosa partita.

I giocatori allenati da Javier Mascherano, che ha ribadito la sua volontà di non mollare l'incarico anche dopo questa debacle, sono sembrati distrutti dopo la sconfitta. Letteralmente inconsolabili i ragazzi dell'Argentina che sul terreno di gioco hanno aspettato diversi minuti prima di rientrare negli spogliatoi, per cercare di metabolizzare il ko. Di fronte a loro i pari età della Nigeria, scatenati nei festeggiamenti.

Qualcuno però ha letteralmente esagerato lasciandosi andare ad un esultanza fuori controllo con brutti gesti che sono stati immortalati dalle telecamere. Alcuni nigeriani infatti si sono portati la mano sotto la gola, passandosi indice e pollice davanti alla giugulare con il classico brutto gesto del taglio. Oltre a questo poi hanno urlato in inglese "Li abbiamo uccisi". Insomma un pessimo modo di festeggiare che non è passato inosservato e ha scatenato la reazione dei tifosi. Sono infatti arrivate sul terreno di gioco diverse bottigliette lanciate dagli spalti.

Una situazione che non ha intimorito i calciatori della Nigeria che hanno continuato a festeggiare. In realtà i biancoverdi erano molto arrabbiati alla vigilia contro gli organizzatori, a seguito del ritardo del volo che aveva complicato i loro piani. Il fatto che giocassero contro i padroni di casa ha alimentato il loro malcontento. Fortunatamente c'è stato anche chi tra gli ospiti ha pensato di consolare gli avversari sconfitti, avvicinandosi a loro e abbracciandoli. Purtroppo però quanto fatto dai loro compagni non può passare inosservato. Un gesto che ha indignato tutta l'Argentina, definito dalla stampa "Orribile".

A prescindere dai risultati non si può dire che non siano mancate le polemiche intorno alla Nigeria, visto anche il caso scoppiato dopo la partita con l'Italia. In quell'occasione si era parlato a lungo di capitan Daniel Bameyi e del fatto che la sua squadra non esistesse.