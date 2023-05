Scandalo al Mondiale U20, dubbi sul capitano della Nigeria con l’Italia: la sua squadra non esiste Dopo la vittoria contro l’Italia nel Mondiale Under 20 il capitano della Nigeria Daniel Bameyi è finito al centro di uno scandalo: la squadra con la quale è registrata nella lista FIFA sembra non esistere.

A cura di Michele Mazzeo

Le rassegne calcistiche giovanili internazionali regalano sempre storie particolari e il Mondiale Under 20 attualmente in corso di svolgimento in Argentina non sembra essere da meno. La rassegna iridata di scena nel Paese sudamericano ha infatti regalato un primo mistero che può trasformarsi in uno scandalo. Dopo la vittoria contro l'Italia nella seconda gara del girone infatti il capitano della Nigeria Daniel Bameyi, protagonista di una grande prestazione, è finito sui taccuini di tanti osservatori europei.

Questi riflettori puntati improvvisamente su di lui hanno però fatto emergere diversi dubbi riguardo al calciatore 17enne. Sulla lista della FIFA infatti il giovanissimo terzino destro o all'occorrenza difensore centrale viene segnalato come proveniente dal club Yum Yum FC. Nulla di strano se non fosse che nessuno in Nigeria ha mai sentito parlare di quella squadra.

Di questo presunto team infatti nei documenti ufficiali della Federcalcio nigeriana (NFF) non esiste traccia così come nei siti specializzati. Facendo una ricerca infatti il nome dello Yum Yum FC compare solamente associato a Daniel Bameyi: nessun altro calciatore nigeriano del passato o del presente ha mai militato in questa squadra. Come se non bastasse anche la stampa locale non sembra mai aver saputo dell'esistenza di questo team, tanto che già prima del Mondiale Under 20 la testata Own Goal Nigeria aveva indagato per cercare di capire da dove provenisse davvero questo giocatore.

Leggi anche La favola di Di Lorenzo 33 anni dopo Maradona: uomo e capitano perfetto per il Napoli campione

Il risultato della ricerca fatta dai giornalisti nigeriani è che fino ad oggi nessun club in Nigeria risulta registrato con quel nome, che non c'è nessun altro giocatore legato a quel club, né nel passato né nel presente, e che la squadra dovrebbe avere sede ad Abuja ma nessuno ad Abuja ne conferma l'esistenza. La stessa testata solleva dubbi anche sulla reale età di Daniel Bameyi sottolineando come, nonostante abbia appena compiuto di 17 anni e sia comparso sulla scena calcistica nazionale all'improvviso, oltre ad essere diventato subito il capitano dell'Under 20 nonostante la presenza di ragazzi molto più esperti di lui, è stato già convocato sia nell'Under 23 che nella Nazionale maggiore della Nigeria.