Derby vinto e fuga in classifica. Meglio era impossibile. L'Inter ha battuto 3-0 il Milan e nell'arco di un mese ha rifilato due sconfitte ai rossoneri, che ora si leccano le ferite e subiscono anche uno sfottò, classico, ma che di sicuro creerà delle polemiche. Perché dopo il triplice fischio dell'arbitro i giocatori nerazzurri tutti assieme hanno iniziato a canticchiare un coro da curva: "Chi non salta rossonero è".

Milan-Inter 0-3, il derby perfetto dell'Inter

L'Inter ha dominato il derby con il Milan, la partita è finita 3-0, c'è stato un grande Handanovic a salvare i nerazzurri per tre volte in un minuto all'inizio della ripresa ma tendenzialmente c'è stata una sola squadra in campo. L'Inter ha fatto festa con la doppietta di Lautaro e il gol di Lukaku, ma splendida è stata la prestazione anche di Perisic e Barella. Insomma una partita perfetta e Milan dietro di 4 punti, Juve di 11 (ma con due partite da recuperare).

La festa dei calciatori dell'Inter e il coro

Quando l'arbitro ha fischiato la fine dell'incontro i calciatori nerazzurri sono rimasti in campo, si sono abbracciati tutti, hanno voluto celebrare il successo nel derby, forse hanno anche ricordato il ko dell'andata (il Milan si impose 2-1) e di sicuro avranno ricordato il polemico derby di Coppa Italia. Tutti assieme hanno iniziato a canticchiare un coro da stadio, di quelli che si sentono sugli spalti di tanti tifosi, con una parola che cambia alla fine e con come base: ‘Chi non salta è', in questo caso la parola da aggiungere è stata rossonero. E quel coro da stadio è stato canticchiato dai vincitori del derby, che hanno forse anche così voluto rimarcare la superiorità cittadina.