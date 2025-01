L’esonero brutale di Di Carlo, arriva un messaggio sui social: è uno sfogo pesante del patron

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Non ha voluto perdere tempo Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, per dare una scossa alla sua squadra. Molto arrabbiato per la sconfitta contro la Lucchese nel campionato di Serie C, il numero uno dei bianconeri si è sfogato sui social annunciando in modo quasi "brutale" l'esonero di Mimmo Di Carlo.

Pulcinelli non ha gradito la prestazione della sua squadra contro i toscani e per questo ha puntato il dito soprattutto con l'esperto allenatore ritenuto il principale responsabile della situazione. Ecco allora che in una delle sue stories di Instagram, il patron ha sentenziato: "Mister Di Carlo esonerato! Chiediamo scusa ai nostri tifosi, prestazione indegna". Una decisione arrivata quasi a ridosso del fischio finale e con una modalità assai rara da vedere, soprattutto sui social.

Parole di pancia quelle di Pulcinelli, ad anticipare il comunicato ufficiale arrivato poche ore dopo sul proprio sito. Una nota questa molto più formale: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Signor Domenico Di Carlo.

Il Club bianconero ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto fino ad oggi e gli rivolge un grande in bocca al lupo".

Si chiude dunque dopo 17 partite l'esperienza di Mimmo Di Carlo sulla panchina dell'Ascoli. L'ex centrocampista era arrivato in terra marchigiana ad inizio ottobre per sostituire Massimo Carrera, dopo che l'altro ex giocatore Ledesma aveva vestito i panni del traghettatore. E chissà che ora non tocchi di nuovo al tecnico della Primavera prendere momentaneamente le redini dell'Ascoli.

Fatali per Di Carlo le due sconfitte ottenute nelle ultime tre partite, con la vittoria che manca da metà dicembre, quando l’Ascoli sembrava aver cambiato marcia con 4 successi di fila. Un rendimento che aveva soddisfatto in primis proprio Pulcinelli, che poi però ha cambiato decisamente idea dopo l’ultimo periodo.