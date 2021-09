Lesione muscolare per Luis Muriel, l’Atalanta: “I tempi di recupero non saranno brevi” L’Atalanta rischia di perdere Luis Muriel per un lungo periodo: l’attaccante colombiano ha riportato una “lesione muscolare di non lieve entità” e la stessa società bergamasca in un comunicato ufficiale ha affermato che “i tempi di recupero non saranno brevi”. Una brutta tegola per Gasperini e per la Dea.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta rischia di perdere Luis Muriel per un lungo periodo. L'attaccante colombiano ha riportato una "lesione muscolare di non lieve entità". Il numero 9 della Dea non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la gara di Serie A contro la Fiorentina nell'anticipo di sabato e per la prima partita del girone F di Champions League contro il Villarreal ma lo stop sarà sicuramente più lungo per il classe 1991. Dopo queste due sfide i bergamaschi affronteranno la Salernitana (18 settembre), il Sassuolo (21 settembre), l'Inter (25 settembre) e lo Young Boys (29 settembre). Una situazione non semplice da gestire in attacco per l'Atalanta, visti anche i problemi di Duvan Zapata ma gli orobici sono sempre riusciti a venire a capo con la grande duttilità dei calciatori presenti in rosa.

L'attaccante colombiano aveva riportato un problema nel corso del match contro il Bologna dello scorso 28 agosto e sembrava solo un problema al quadricipite della coscia destra: gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato la lesione. Questa la parte del comunicato diramato dalla società bergamasca sulla seduta di allenamento di oggi dove si parla dell'infortunio riportato dall'attaccante colombiano: "Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione".

In vista della gara di campionato di sabato sera con la Viola in casa salgono le quotazioni di Piccoli per un posto da titolare visto che le condizioni di Duvan Zapata non sono ancora buone: Gasperini potrebbe optare per l'impiego del giovane attaccante classe 2001 e lasciare il centravanti colombiano a riposo in vista del debutto di martedì in Champions League.