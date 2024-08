L’errore in costruzione di Meret apre la porta alla prima sconfitta del Napoli di Conte

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'errore in costruzione di Meret apre la porta alla prima sconfitta del Napoli di Antonio Conte: il Girona vince 2-0 a Castel di Sangro. Dopo le prime uscite tutte vittoriose, i partenopei devono confrontarsi con la prima sconfitta nella pre-season 2024-2025. Contro gli spagnoli di Michel, che disputeranno la Champions League, gli azzurri non hanno disputato una brutta partita ma rispetto ai precedenti avversari si è notata la diversa qualità e organizzazione.

Il match dello stadio Teofilo Platini è equilibrato e a sbloccarlo è un errore nella costruzione dal basso di Meret: il portiere esegue un passaggio sciagurato verso Anguissa pressato da due uomini e a quel punto Van De Beek si presenta a tu per tu con l'estremo difensore azzurro. L'olandese ex Manchester United dribbla il numero uno e insacca.

Il Napoli ha cercato la via del pareggio in diversi modi ma nel finale è arrivato il raddoppio del Girona con Toni Villa: Almena salta Buongiorno e mette in mezzo per il compagno che non lascia scampo a Meret.

Un errore ha cambiato inevitabilmente il corso del match ma è chiaro che la sconfitta non sia solo figlia di quell'episodio: il palleggio del Girona dopo il vantaggio è stato difficile da arginare per gli azzurri e ci sono ancora molte cose su cui lavorare per il neo allenatore del Napoli.

Tegola in vista dell'esordio in Coppa Italia per Conte, che perde per infortunio Mazzocchi: distorsione alla caviglia per l'esterno ex Salernitana.

Il tabellino di Napoli-Girona

RETI: 23′ Van de Beek, 83′ Villa.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi (dal 58′ Zerbin), Lobotka, Anguissa, Spinazzola (dal 78′ Marin), Politano (dall’89’ Ngonge), Kvaratshkelia, Raspadori (dal 78′ Simeone). Allenatore: Antonio Conte.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga, Arnau, David Lopez (dall’85’ Roca), Blind, Frances, Yangel, Herrera (dal 73′ Juanpe), Van de Beek (dal 64′ Almena), Martin (dall’85’ Yaakobishvili), Portu (dal 73′ Villa), Valery (dal 64′ Stuani), Gil (dall’85’ Minsu). Allenatore: Miguel Angel Munoz.

AMMONIZIONI: Valery, Arnau, Di Lorenzo.