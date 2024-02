L’errore arbitrale assurdo in Colombia: Bacca è in fuorigioco, ma l’arbitro non sa la regola Enormi polemiche nella massima serie colombiana per un assurdo sfondone arbitrale in cui è stato coinvolto l’ex milanista Carlos Bacca: pur con tutta la tecnologia a disposizione, è stata decisiva l’ignoranza della Regola 11, comma 2 del gioco del calcio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Sicuri che gli arbitri italiani siano così scarsi, da giustificare tutte le polemiche e i veleni cui assistiamo ogni settimana? A vedere lo scandalo accaduto in Colombia, che mostra un'ignoranza del regolamento assurda sia del direttore di gara che del VAR, forse dovremmo rivalutare i nostri fischietti. Il match della massima serie tra Deportivo Pereira e Junior Barranquilla è stato deciso da un gol ritenuto regolare in pieno recupero, nonostante ci fosse Carlos Bacca in netto fuorigioco: era la madre di tutti i fuorigiochi attivi, regolamento alla mano, ma neanche l'on-field review dell'arbitro ha riconosciuto questa casistica così solare.

Era uno scontro di alta classifica: il Deportivo Pereira è primo in classifica, lo Junior – con cui il 37enne Bacca ha vinto l'anno scorso il campionato – è quarto. Al 90′ la squadra di casa vince 3-2, poi succede il fattaccio: cross dalla sinistra, sulla traiettoria si trova l'ex attaccante del Milan che prova a colpire il pallone di testa ma non ci riesce. Alle sue spalle il portiere viene sorpreso e ribatte sui piedi di Rodriguez, che al 96′ insacca da due passi il gol del 3-3 finale.

Ma c'è da attendere per festeggiare, visto che il direttore di gara, il 40enne Andrés Rojas, viene richiamato dal VAR a rivedere l'azione al monitor a bordo campo, visto che Bacca è chiaramente in fuorigioco. A quel punto l'arbitro deve decidere se l'offside dell'attaccante dello Junior è attivo, visto che non ha toccato la palla. Il regolamento al riguardo è davvero molto chiaro e sembra impossibile che Rojas non abbia riconosciuto in un attimo la fattispecie in esame, né che nessuno glielo abbia fatto notare dalla sala VAR.

La Regola 11 del gioco del calcio, al secondo comma, recita: "Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo (cut) tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull'avversario". Ovvero esattamente quello che fa Bacca, provando a colpire di testa, pur senza riuscirci, ma condizionando il tal modo i calciatori alle sue spalle, in primis il portiere del Deportivo Pereira, Salvador Ichazo, che appare chiaramente sorpreso.

La Regola 11, comma 2 sul fuorigioco

Incredibilmente il gol viene convalidato pur con tutta la tecnologia a disposizione: a fare la differenza è ancora l'elemento umano. L'ignoranza del regolamento dell'arbitro (o a essere buoni la sua cattiva interpretazione) è decisiva per un match di alta classifica del massimo campionato colombiano. Le polemiche sono ovviamente divampate in Colombia, ma immaginate se una cosa del genere fosse successa in Italia a che livello di veleni saremmo arrivati…