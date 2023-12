Bacca scoppia in lacrime dopo la conquista del titolo in Colombia: “Nessuno sa cosa ho vissuto” Carlos Bacca non ha trattenuto le lacrime in diretta durante l’intervista per la vittoria del campionato in Colombia da parte del suo Junior Baranquilla. L’ex attaccante del Milan si emoziona: “Nessuno sa cosa ho vissuto”.

A cura di Fabrizio Rinelli

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Bacca l'abbiamo imparato a conoscere nell'Europa del calcio quando ha vestito la maglia degli spagnoli del Villarreal e anche quella del Milan in Italia. A 37 anni però è riuscito a conquistare il titolo in Colombia, nel suo Paese, con la maglia dello Junior Baranquilla si è laureato campione per la decima volta nella sua storia a seguito dei calci di rigore. Dopo la vittoria per 3-2 nell’andata della finale contro l’Indipendiente Medellin la squadra dell'ex rossonero ha perso 2-1. In parità la finale si è decisa ai rigori.

L’unico errore, pesantissimo è stato da parte di Torres dell’Indipendiente che ha così perso vedendo lo Junior festeggiare la vittoria del titolo. Un'emozione troppo forte per Bacca che in stagione aveva messo a segno con la maglia della sua squadra 19 gol e 2 assist. Autentico protagonista della squadra dopo il suo arrivo lo scorso anno dal Granada, Bacca non ha trattenuto le lacrime davanti alle telecamere in diretta. La dedica per quel successo è tutta per sua madre deceduta 3 anni fa: "Nessuno sa cosa ho vissuto".

Il giocatore non regge l'emozione e ai microfoni di Win Sports TV si racconta: “Nessuno sa cosa ho vissuto – ha spiegato – Sono arrivato qui tardi perché mia madre voleva vedermi nello Junior, voleva vedermi di nuovo campione e cannoniere". Parole fortissime che commuovono anche la giornalista in campo che faceva fatica a non sentirsi coinvolta in quel momento assolutamente forte e ricco di emozione: "Non ho potuto compiere il suo sogno perché lei è già in paradiso".

Bacca conclude l'intervista mentre qualcuno dello staff corre ad abbracciarlo: "Oggi è il primo giorno che piango per lei”. L'attaccante colombiano aveva fatto ritorno in patria dopo aver giocato in Europa per l'ultima volta con la maglia del Granada. In passato aveva giocato altre 4 stagioni nella sua seconda esperienza al Villarreal a seguito delle due stagioni al Milan dal 2015 al 2017 condite da ben 34 gol. Un giorno speciale oggi per lui che finalmente può realizzare quel sogno…