L’enigmatico messaggio di Cancelo sui social: sembra rivolto ai tifosi dell’Inter

Ormai non ci sono più dubbi: Joao Cancelo voleva andare al Barcellona e ci andrà, snobbando l'offerta dell'Inter, che si era mossa per prima dovendo rimpiazzare l'infortunato Dumfries e aveva messo sul tavolo del terzino portoghese un'offerta assolutamente competitiva sul piano economico. Cancelo all'Inter ci sarebbe pure tornato, dopo la stagione in prestito di 7 anni fa, ma solo come soluzione di ripiego (visto che ormai l'addio all'Al Hilal era obbligato dopo l'esclusione dalle liste) nel caso in cui il club blaugrana, altra sua ex squadra, non si fosse fatta avanti. Questo è quello che ha raccontato radiomercato negli ultimi giorni, con unanimità delle fonti. Una narrazione che l'ex City e Juventus adesso sembra disconoscere, almeno per quello che si può capire dall'enigmatico post pubblicato su Instagram: un messaggio che sembra rivolto ai tifosi nerazzurri, che ovviamente non hanno preso bene il comportamento del calciatore nei confronti dei propri colori.

Joao Cancelo con la maglia dell’Al Hilal: 3 gol e 14 assist in 45 presenze complessive

Il messaggio criptico di Cancelo su Instagram

"Immagina quanta gente non ti vuole bene perché non ha ascoltato la tua versione della storia", è la frase pubblicata in una storia Instagram da Cancelo, che fa intuire una verità diversa rispetto a quella raccontata negli ultimi giorni. Quale che sia la realtà dei fatti, la sostanza non cambia. Il laterale portoghese ha raggiunto un accordo col Barcelona, parallelamente a quello tra il club allenato da Hansi Flick e l'Al Hilal, per giocare in maglia blaugrana per il resto della stagione in prestito.

La storia Instagram pubblicata da Cancelo

Il trasferimento dovrebbe essere reso ufficiale nei prossimi giorni. Per poter restare entro i limiti di spesa imposti dai regolamenti della Liga, che negli ultimi anni hanno rappresentato spesso un incubo in sede di mercato, il Barcellona ha potuto sfruttare il 40% dello stipendio di Andreas Christensen, che ha subìto un grave infortunio con una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

I termini dell'accordo tra Barcellona e Al Hilal

Sebbene Flick cercasse un centrale sinistro, la mossa per Cancelo (che era già stato in prestito dal Manchester City durante la stagione 2023/24) ha guadagnato punti con il passare dei giorni e ha finito per ricevere il via libera dell'allenatore tedesco. Il club blaugrana coprirà solo una parte del suo elevato stipendio, versando al calciatore una cifra vicina ai 4 milioni di euro, mentre il resto della parte residua del suo ingaggio annuale netto, pari a 15 milioni di euro, sarà a carico dell'Al Hilal, col quale resta contratto fino al 30 giugno 2027.