video suggerito

L’emozione di Vicario, titolare con l’Italia mentre in Serie A non trova posto: “Un ritorno a casa” L’Italia ha pareggiato a reti inviolate nell’amichevole con la Turchia, una partita giocata da titolare per 90 minuti da Guglielmo Vicario, al posto di Donnarumma, per una sera in panchina: “Un’emozione doppia per me che gioco all’estero, un orgoglio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guglielmo Vicario si è goduto 90 minuti di Italia, nell'amichevole contro la Turchia, grazie alla scelta di Luciano Spalletti che lo ha schierato titolare dal primo minuto. Per il portiere del Tottenham un'emozione in più visto che milita all'estero, in Inghilterra tra le fila del Tottenham. Un'opportunità che il 27enne friulano ha saputo assaporare e di cui è rimasto più che soddisfatto a fine partita.

Il titolare dell'Italia a Euro 2024 è e resterà Gigio Donnarumma, ma prendersi il proprio spazio quando il ct te lo permette è fondamentale e Vicario ha saputo approfittarne anche se in una partita che non aveva nulla in palio e pochissimo da raccontare. Colpa del lavoro pesante a Coverciano in preparazione alla difesa del titolo continentale, eppure per l'ex Empoli una serata da ricordare.

Le parole di Vicario nel post partita di Italia-Turchia

Vicario non ha nascosto la propria soddisfazione di vestire la maglia azzurra, occasione regalatagli dal ct Luciano Spalletti e particolarmente apprezzata: "Il mio spirito? Un grandissimo orgoglio quando puoi giocare con la maglia del proprio Paese addosso. Per me ancora di più perché gioco all'estero. E' un ritornare a casa doppiamente, fa molto piacere". Poi, il commento ad un match che è stato privo di forti emozioni: "E' stata una gara che fa parte del percorso di crescita, è una prima amichevole e poi ci prepariamo ad aggiustare ciò che non funziona. Lavoriamo per questo, fa parte del nostro lavoro e lo affrontiamo con entusiasmo".

Vicario, il vice Donnarumma che non trova spazio in Serie A

Per Guglielmo Vicario non c'è stato spazio in Serie A con una maglia da titolare, tanto da dover emigrare in Premier League, richiesto dal Tottenham. Un upgrade d'esperienza e di crescita ma anche l'ennesimo talento costretto a trovare un posto in squadra lontano dal nostro campionato. Con una stagione positiva con i londinesi con cui ha firmato per 5 anni. In Nazionale, ha esordito nel marzo 2024, contro la Turchia era il suo terzo gettone.