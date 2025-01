video suggerito

L'emozione di Kazu Miura a 58 anni ancora in campo, nuovo record: "Grazie di tutto, farò del mio meglio" Kazu Miura ha ufficializzato il nuovo accordo, per una stagione, con l'Atletico Suzuka, club di quarta divisione giapponese. "Grazie per la fiducia, metterò la mia esperienza a disposizione dei giovani". Dal 2018 è il più anziano giocatore di sempre nel calcio.

A cura di Alessio Pediglieri

Eterno. Non c'è altro aggettivo per definire Kazu Miura, classe 1967, che ha recentemente rinnovato per un'altra stagione il proprio contratto da giocatore con l'Atletico Suzuka, club di quarta divisione nel campionato giapponese. L'ex giocatore del Genoa ha così ritoccato il suo già incredibile primato di longevità che deteneva, portandolo a 58 anni per la gioia del club in cui insegna calcio ai più giovani compagni e per se stesso: "Grazie della fiducia, farò del mio meglio", le sue prime parole dopo la firma.

La carriera di Miura: dal 1973 sempre in campo, in 4 continenti diversi

Tutto è iniziato nel lontano 1973 quando un Miura bambino venne inserito tra le giovanili del Jonai FC: una carriera che poi ha toccato tutte le parti del mondo, crescendo in patria in Giappone, per poi cimentarsi in Brasile col Coritiba prima e col Santos, la parentesi italiana nel Genoa. E poi ancora il tour attraverso la Croazia e l'Australia per ritornare alla fine da dove tutto era iniziato, il Sol Levante. Dove Miura non accenna a voler smettere di stupire e di giocare: adesso lo farà per un'altra stagione, con un club di quarta divisione giapponese, l'Atletico Suzuka che ne ha ufficializzato l'accordo.

I record di longevità di Miura: dal 2018 mai nessuno come lui

Dunque, per Miura il nuovo record è oramai certificato: il prossimo 28 febbraio compirà 58 anni e, sotto contratto con il Suzuka, andrà a rimpinguare un primato che è sempre più suo. E' dal 2018 che non conosce rivali da quando ha superato Kevin Poole. Resterà il giocatore in attività più longevo nella storia del calcio professionistico, oltre ad essere l'unico ad aver segnato almeno un gol nei quattro Continenti.

Le prime parole di Miura dopo il rinnovo: "Metterò a disposizione la mia esperienza"

"Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza e lavorare al fianco di tutti i miei sostenitori" ha raccontato in un comunicato pubblicato sui social dall’Atletico Suzuka, subito dopo la nuova firma. "Ringrazio il club per l’opportunità e per la fiducia, farò del mio meglio per ottenere i migliori risultati. Grazie del vostro continuo supporto"