L'eliminazione del Bayern con la Lazio vista come un disastro in Germania: "Sono italiani mediocri" La stampa tedesca, in particolare il quotidiano 'Kicker', definisce la possibile eliminazione del Bayern Monaco in Champions League contro la Lazio agli ottavi come un disastro: "Sono italiani mediocri".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bayern Monaco di Tuchel rischia seriamente l'eliminazione dalla Champions League se stasera non riuscirà a battere la Lazio nel ritorno degli ottavi. Ai tedeschi servirà ribaltare lo svantaggio di 1-0 maturato all'Olimpico che ha visto i biancocelesti festeggiare grazie al calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile. La stampa tedesca, in particolare il quotidiano Kicker, definisce già come catastrofica la possibile uscita dei bavaresi dalla competizione delineando uno scenario disastroso per la squadra di Tuchel.

Ma più di tutti, Kicker, presentando la partita, spiega come possa essere inaspettato il mancato passaggio del turno visto che il Bayern giocherà contro una Lazio che definisce "mediocre". I biancocelesti, nonostante abbiano dimostrato di meritare all'andata la vittoria non concedendo nemmeno un tiro in porta ai tedeschi, sono ancora visti come una squadra sulla carta facile da dover affrontare: "Un'eliminazione contro i mediocri italiani equivarrebbe a una catastrofe sportiva per il Bayern Monaco".

Il rigore realizzato da Immobile che ha dato alla Lazio la vittoria nel match d'andata.

La definizione è piuttosto superficiale visto che la Lazio ha dimostrato di saper giocare anche un buon calcio nonostante qualche risultato altalenante in campionato. La stampa tedesca dunque sottovaluta completamente i biancocelesti che invece si sono mostrati come una squadra ben più ostica di quello che si possa pensare, specie contro un Bayern che sulla carta partiva come favorito: "La Lazio era già considerata forse il sorteggio più facile degli ottavi – si legge – Sarebbe troppo presto uscire a questo punto della competizione".

Kicker sottolinea inoltre come il Bayern sia stato eliminato nella sua storia quattro volte agli ottavi: "La grande differenza è che all’epoca accadde contro grandi club del calcio europeo". La spiegazione del quotidiano tedesco punta ancora una volta sul blasone della squadra, mettendo dunque la Lazio su un gradino più basso. I bavaresi sono stati eliminati agli ottavi nel 2003/04 contro il Real Madrid, poi contro il Milan e nel 2010/2011 contro l'Inter che poi avrebbe vinto il titolo. L'ultima volta nel 2019 invece per mano del Liverpool di Klopp.