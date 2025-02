video suggerito

Lecce-Bologna finisce senza gol: Giampaolo e Italiano si annullano, piccolo passo in classifica Si chiude senza gol la partita tra Lecce e Bologna che si sono annullate nella partita del Via del Mare. Nel finale gol annullato a Dallinga per un fuorigioco millimetrico.

A cura di Marco Beltrami

Lecce e Bologna non sono riuscite a portare a casa i 3 punti nella sfida valida per la 24a giornata di Serie A. Uno 0-0 che serve a poco ad entrambe che sognavano un’altra serata di gloria per poter fare un bel balzo in avanti per confermare le rispettive ambizioni di classifica. Si sono di fatto dunque annullati Giampaolo e Italiano, con il più soddisfatto dei due che è sicuramente il primo, in ottica salvezza.

Il successo di Parma ha galvanizzato il Lecce che ha disputato una buona partita contro il Bologna, mostrandosi più in palla nel primo tempo. Le occasioni migliori inizialmente infatti sono state per i giallorossi che hanno trovato sulla propria strada Skorupski. Bravo il portiere a disinnescare prima Pierotti e poi Halgason. Pochi spazi per il Bologna che ha alzato i giri nella ripresa, senza però creare reali pericoli alla porta dei salentini.

L'unico guizzo degno di nota è un tiro di Freuler che non ha inquadrato lo specchio. Brividi nel finale per la formazione ospite a causa di un colpo di testa difensivo di Castro che ha rischiato l'autogol e soprattutto per un gol degli emiliani annullato per fuorigioco. Una gioia quella di Dallinga durata poco, visto che anche il Var ha confermato la posizione irregolare, davvero millimetrica. Al 95′ poi colpo di testa ancora di Castro, che non ha impensierito Falcone. Nonostante l'intensità dunque il risultato non si è sbloccato, per uno 0-0 che ha permesso ad entrambe le formazioni di fare un piccolo passo in classifica.

Classifica alla mano il Bologna sale all’ottavo posto, raggiungendo il Milan a quota 38. A meno quattro dalla Fiorentina che attualmente occupa l’ultimo posto disponibile per l’Europa. Lecce che invece ha raggiunto il Cagliari a quota 24, con 4 lunghezze di vantaggio sul Parma che è attualmente terzultimo.