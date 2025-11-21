Leao racconta il rapporto con Allegri alla tv americana: “Mi ha detto soltanto: sii libero”

Mancano due giorni dal derby di Milano che sarà decisivo per indirizzare la lotta al titolo. Inter e Milan corrono forte e sono divise da appena due punti, un quadro di classifica che renderà la partita ancora più sentita. Tra i protagonisti della sponda rossonera c'è Rafa Leao, sempre al centro delle discussioni dei tifosi nel bene o nel male: anche quest'anno la sua stagione procede tra luci e ombre, ma il rapporto con Massimiliano Allegri potrebbe cambiare ogni cosa. Nella serata di ieri il portoghese ha concesso una lunga intervista alla CBS in cui ha parlato non soltanto del derby, ma anche di tutte le cose che sono cambiate per lui in questa stagione dove tutti si aspettano uno scatto di maturità.

Leao sul rapporto con Allegri

Il ritorno dell'allenatore sulla panchina ha dato una volta alla squadra che lo scorso anno era finita fuori da tutte le coppe, decisa a ricominciare dopo un campionato piuttosto difficile. La musica è cambiata per il Milan che è ancora pienamente in corsa per il titolo assieme alle altre big della Serie A e una grande parte della lotta Scudetto passerà proprio attraverso il derby contro il Milan di domenica. Leao si è soffermato su Allegri e sulla spinta che gli ha dato: "Non mi chiede molte cose, mi ha detto solo: ‘Sii libero'. La cosa più importante è essere focalizzato e avere la giusta mentalità, sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare anche in fase di non possesso".

Poi il portoghese ha parlato anche del suo ruolo in campo: "A essere onesti a me piace l’uno contro uno, dribblare uno, due, tre difensori, ma sappiamo che il calcio è cambiato, contano anche le statistiche". le sue preferenze lo portano spesso a segnare pochi gol, un aspetto che spesso gli viene rimproverato dai tifosi che si aspettano da lui un atteggiamento diverso. Allegri con lui ha un legame speciale e lo ha aiutato anche sotto questo punto di vista spostandolo in attacco: "Allegri ha cambiato la mia mentalità portandomi più vicino alla possibilità di segnare, a volte giocando da esterno sono troppo lontano e se vuoi essere l’uomo giusto devi fare la differenza".