Leao non si muove dal Milan, Barcellona è una falsa pista e Furlani alza la voce: “Sono stato chiaro?” L’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani ha messo fine alle troppe voci su una eventuale trattativa con il Barcellona per Rafael Leao: “Zero possibilità, sicuro al 100%” ha sottolineato a chi insisteva sull’argomento. Il portoghese è incedibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Rafael Leao non si muoverà dal Milan in questa sessione di calciomercato e il Milan non si presterà più ai giochini mediatici del Barcellona che ha utilizzato il nome del portoghese per creare clamore – soprattutto in Spagna – per rispondere all'acquisto di Mbappé da parte degli eterni rivali del Real. A mettere la parola fine sul turbinio di voci che spingevano il giocatore lontano dai rossoneri ci ha pensato in modo perentorio Giorgio Furlani: "Zero possibilità, sono stato abbastanza chiaro?"

Le dichiarazioni di Giorgio Furlani su Rafael Leao e il Barcellona

L'Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani ha voluto chiudere nel modo più perentorio possibile la vicenda attorno a Rafael Leao, con il portoghese al centro di gossip e rumors di mercato soprattutto provenienti dalla Spagna, con il Barcellona ad un passo dall'acquisto. "Leao giocherà nel Barça la prossima stagione? No, non è assolutamente possibile. Possibilità? Zero. Certezze? Ne sono sicuro al 100%, non se ne andrà. Sono stato abbastanza chiaro?" ha ribadito sorridendo a denti stretti ai giornalisti de Il Chiringuito che insistevano sull'argomento.

Leao e il Barcellona, cosa c'è di vero dietro ai rumors di mercato

Il nome di Rafael Leao è apparso sui principali siti e quotidiani sportivi spagnoli un paio di giorni fa con il Barcellona pronto a investire i soldi (che non ha) sull'attaccante portoghese del Milan. Cifre, tempistiche e dinamiche di mercato ben precise a fare intendere che la trattativa fosse più che fattibile. Addirittura la conferma di avere un alleato in più, Jorge Mendes il procuratore del giocatore in ottimi rapporti con gli azulgrana.

Invece, si è trattato semplicemente di un classico rumor di mezza estate, con il Barcellona lontanissimo dal potersi permettere Leao soprattutto perché il Milan lo ha ritenuto incedibile per questa sessione estiva, tranne per una eventuale offerta monstre che non può essere certo quella da 90 milioni dalla Catalogna. Inoltre, non c'è mai stato un contatto tra i due club e tanto meno – confermano dal Milan – la volontà del giocatore di andare a Barcellona. Senza dimenticare che al Milan non interessavano nemmeno le contropartite tecniche messe sul piatto (Christensen, ma anche Ferran Torres, Inigo Martinez e Alejandro Balde)

Perché il nome di Leao è stato avvicinato al Barcellona

Ciò che appare evidente è che il presidente Laporta abbia voluto in qualche modo rispondere mediaticamente alla schiacciante vittoria fuori dal campo da parte del Real Madrid che si è preso l'intera scena con l'acquisto di Kylian Mbappé dal PSG. Così, si è dato in pasto ai giornali un nome "pesante", Rafael Leao, che ha solleticato subito l'entusiasmo del pubblico azulgrana, mentre – in realtà – la trattativa è rimasta sempre e solo tra le righe dei quotidiani.