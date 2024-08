video suggerito

Il Barcellona ha un asso nella manica per arrivare a Leao: punta tutto sul rapporto con Mendes Il Barcellona punta tutto su Leao per chiudere il suo calciomercato. Il Milan lo considera incedibile, ma i blaugrana contano su Mendes per avviare una trattativa.

A cura di Ada Cotugno

Il Barcellona è pronto alla grande proposta per Rafa Leao: è l'ultima idea dei blaugrana, alla ricerca di un profilo per l'attacco che non è ancora arrivato in questa estate di calciomercato. Il Milan non sarà un cliente facile con cui trattare, soprattutto perché i battenti della sessione di mercato chiuderanno fra dieci giorni, ma la società catalana ha dalla sua parte un alleato molto potente che potrebbe trasformare in realtà ciò che appare soltanto utopia.

Il Barcellona su Leao

Secondo il Mundo Deportivo sarebbe il portoghese l'obiettivo numero uno per il Barcellona, anche se al momento non esistono le condizioni affinché l'operazione venga portata a termine con successo. Leao è legato al Milan fino al 2028 ed è valutato circa 100 milioni di euro, una cifra che i blaugrana in questo momento non possono investire. Dalla loro parte però hanno alcune contropartite tecniche molto interessanti che potrebbero far abbassare il prezzo del cartellino di tanto e rendere il trasferimento più semplice.

Dalle parti del Camp Nou infatti gli esuberi non si contano, a cominciare da giocatori di rilievo come Raphinha e Ferran Torres che potrebbero essere titolari in diverse squadre d'Europa. Al Milan non è ancora arrivata la proposta concreta, ma c'è un fattore che potrebbe cambiare tutto e accelerare l'operazione.

La carta Jorge Mendes

La presenza dell'agente può essere la carta vincente del Barcellona. Jorge Mendes ha portato a termine trattative difficilissime e anche questa volta è richiesto il suo aiuto per chiudere un colpo che avrebbe un impatto mediatico molto alto, in grado di risollevare il Barça dopo una stagione negativa e di aumentare le aspettative. Soltanto lui può far sì che Leao lasci il Milan, magari inserendo all'interno dell'operazione il cartellino di qualcuno dei suoi assistiti in maglia blaugrana.

È questa l'unica speranza del Barcellona, ma al momento nulla si muove e ovviamente il Milan non sembra intenzionato a lasciarlo partire, dato che lo considera incedibile. Se dovesse sfumare del tutto, allora l'attenzione si sposterebbe su Federico Chiesa, esubero della Juventus entrato già nei radar della Liga.