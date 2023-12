Leao fischiato dai suoi tifosi in Milan-Sassuolo, Pioli fa il pompiere: “Sono fischi di stima” Rafael Leao fischiato dai propri tifosi a San Siro al momento della sostituzione in Milan-Sassuolo: Stefano Pioli minimizza la contestazione dei supporter rossoneri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Altra serata no per Rafael Leao che, dopo la brutta prestazione di Salerno, non brilla nemmeno in Milan-Sassuolo. Negli ottanta minuti che è stato in campo, fatto salvo per il gol annullato per un evidente fuorigioco nel primo tempo, il portoghese non è mai riuscito ad incidere ed è apparso spesso trattenuto, quasi frenato dalla preoccupazione di un possibile nuovo infortunio muscolare. Nessuna accelerazione, nessun lampo, nessun dribbling riuscito e nessun guizzo: un Leao dunque nemmeno lontano parente di quel calciatore ammirato più volte in maglia rossonera capace di spaccare le partite e determinare i risultati.

Una prestazione quella offerta contro gli emiliani a San Siro che non è piaciuta a molti tifosi rossoneri, molti dei quali lo hanno fischiato al momento della sostituzione con Chukwueze. Fischi che non sembrano aver scalfito il calciatore lusitano (che al fischio finale è andato a festeggiare sotto la Curva insieme ai compagni di squadra) ma che non sono passati inosservati dato che si tratta della prima volta che il calciatore viene contestato, seppur in maniera sommessa, dai supporter rossoneri.

E i fischi di San Siro a Rafael Leao sono stati anche oggetto delle interviste post partita. Ne ha parlato prima Alessandro Florenzi che ha elogiato il compagno di squadra: "Sono sicuro che Rafa ha le spalle forti per prendersi questi fischi che per loro (i tifosi, ndr) sono stati meritati. Ma Rafa è forte, ha le spalle larghe e dietro di lui ha una squadra pronta a spingerlo oltre e trasformare, perché è il giocatore più forte che abbiamo, questi piccoli fischi in grandi applausi" ha difatti detto il terzino rossonero ai microfoni di DAZN.

Ha invece minimizzato Stefano Pioli: "Anche Rafa lo sa che da lui è giusto aspettarsi di più. Non è ancora al 100% dopo l'infortunio, deve trovare ancora la migliore condizione. Ma oggi mi è piaciuto più che a Salerno. I fischi di alcuni tifosi sono fischi di stima, fischi di affetto, conoscendo le qualità del giocatore da lui si aspettano sempre partite di alto livello" ha infatti chiosato l'allenatore del Milan riguardo ai fischi di San Siro a Leao al momento dell'uscita del campo nel match contro il Sassuolo.