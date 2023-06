Le richieste di Wijnaldum spaventano l’Arabia Saudita: nessuno può garantirgli un ingaggio così alto Anche Wijnaldum si avvicina al campionato saudita, ma questa volta c’è un grande ostacolo: il centrocampista ha chiesto uno stipendio altissimo che nessuna squadra vuole coprire.

A cura di Ada Cotugno

Gini Wijnaldum è tornato a Parigi dopo la stagione trascorsa alla Roma, ma il suo futuro sembra lontano dal PSG. L'olandese al Liverpool era fra i migliori centrocampisti d'Europa, ma l'anno trascorso in Francia lo ha ridimensionato e il brutto infortunio subito all'inizio di questo campionato ha fatto il resto. Il giocatore è rientrato soltanto per le battute finali, senza conquistarsi la possibilità di riconferma in giallorosso.

Alla fine del prestito è rientrato alla casa base, ma anche per lui potrebbero aprirsi le porte del campionato saudita. Questo caso però è diverso da tutti gli altri, perché secondo la stampa francese le sue richieste d'ingaggio sarebbero troppo elevate anche per l'Arabia Saudita che sta mettendo a segno investimenti da capogiro con grandi campioni.

Al PSG percepisce uno stipendio da oltre 9 milioni di euro l'anno, una cifra di tutto rispetto che però non sembra bastargli. Su Wijnaldum è piombato l'Al-Ittihad, vincitrice del campionato che di recente ha già accolto Karim Benzema e N'Golo Kante per cifre monstre. La richiesta del centrocampista è che la società gli porti sul piatto uno stipendio molto più alto di quello che gli viene garantito in Francia.

Il suo atteggiamento non è stato accolto bene: secondo le fonti francesi la nuova squadra non sarebbe disposta a investire così tanto per lui, considerato fuori budget anche per un campionato che sembra non avere nessun tipo di limite economico. La sua richiesta non è stata resa nota, ma è sicuro che non verrano fatti passi in avanti se non dopo un ridimensionamento.

La situazione è davvero unica nel suo genere, considerati gli ingaggi da capogiro che circolano in relazione agli ultimi acquisti. Wijnaldum si è spinto troppo oltre, ma questo non gli sbarrerà le porte per un possibile futuro in Arabia Saudito, soprattutto se dovesse decidere di abbassare l'asticella e "accontentarsi" di qualche milione in meno all'anno.