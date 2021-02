Il momento più importante della prestazione di Cristiano Ronaldo in Porto-Juventus, gara valida per il primo round degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021; è coinciso con il rigore richiesto con l'ultimo minuto di gara dopo il contatto in area lusitana con Zaidù. Dopo il fischio finale sono esplose le proteste del campione portoghese della Vecchia Signora all'indirizzo dell'arbitro Carlos del Cerro Grande per la mancata concessione del rigore che avrebbe potuto mettere in equilibrio il match in vista del sfida di ritorno del 9 marzo 2021.

Il numero 7 bianconero per diversi secondi ha inveito nei confronti del fischietto spagnolo, che stava discutendo anche con Andrea Pirlo probabilmente dello stesso episodio. Subito dopo è arrivato Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ad allontanarlo per evitare sanzioni. Il direttore di gara non ha concesso il penalty alla Juventus perché ha visto il contatto nell'area di rigore di Marchesin e lo ha valutato non punibile con la massima punizione. Ronaldo inizialmente è rimasto a terra ma dopo il triplice fischio che sanciva la fine del match ha colto che non ci sarebbe stata review al VAR e si sono scatenate le proteste. Il check con gli addetti al "Video Assistant Refree" c'è stato sicuramente ma la scelta dell'arbitro è stata confermata e la gara ha chiuso il match con un sconfitta di misura che lascia ancora speranze in vista del ritorno a Torino.

Non è un buon connubio quello tra Carlos del Cerro Grande e la squadra bianconera, visto che lo spagnolo è stato anche arbitro di Ajax-Juventus, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League di due anni fa; e anche in quel caso ci furono proteste da parte dei bianconeri per la sua direzione di gara. Anche in quell'occasione la Juve si era lamentata per la mancata assegnazione di un penalty, per fallo di Tagliafico su Bentancur. Incroci poco felici.