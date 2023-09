Le probabili formazioni della Serie A per la 6ª giornata: titolari e ultime news dai campi Le ultime novità di formazione per le squadre che scenderanno in campo nel turno infrasettimanali: le probabili formazioni e le scelte degli allenatori.

A cura di Ada Cotugno

Questa sera la Serie A ritornerà in campo per l'unico turno infrasettimanale dell'intera stagione. Juventus-Lecce aprirà la sesta giornata di campionato con l'anticipo di questa sera alle ore 20:45, mentre Genoa-Roma sarà l'ultima partita in programma con il posticipo di giovedì alle 20:45. Le ultime novità sulle formazioni e le scelte degli allenatori.

L'Inter affronterà il Sassuolo, reduce dalla vittoria contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, mentre il Napoli dopo il deludente pareggio contro il Bologna cerca il suo riscatto in casa contro l'Udinese.

Juventus-Lecce

Martedì 26 settembre, ore 20:45

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo i bianconeri ripartono dallo stadio di casa. Dovranno fare i conti con il Lecce, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione che spera di poter mietere un'altra vittima eccellente. Pochi dubbi per Allegri che potrebbe optare per un turnover ragionato.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Cagliari-Milan

Mercoledì 27 settembre, ore 18:30

Nella prima gara di mercoledì il Milan andrà di scena in Sardegna. Con diversi infortunati i cambi di Pioli sono quasi obbligati e in avanti potrebbe vedersi il tridente formato da Pulisic, Jovic e Leao. Il Cagliari invece si affida a uno tra Petagna e Shomurodov con Luvumbo.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Shomurodov, Luvumbo.

Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Shomurodov, Luvumbo. MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Jovic, Leao.

Empoli-Salernitana

Mercoledì 27 settembre, ore 18:30

Pochi cambi all'interno dell'Empoli, con Andreazzoli che continuerà ad affidarsi al 4-3-1-2. Anche la Salernitana non punterà tutto sul turnover: Sousa va verso la conferma di Candreva e Kastanos alle spalle di Jovane Cabral, in attesa del ritorno di Dia.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, G. Pezzella; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, G. Pezzella; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Fazio, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Candreva, Kastanos; Jovane Cabral.

Verona-Atalanta

Mercoledì 27 settembre, ore 18:30

Nel Verona fuori l'indisponibile Doig, ma per il resto Baroni non cambierà di molto il suo classico assetto. Gasperini è ancora alle prese con la grande crisi in attacco, scatenata dopo l'infortunio di Scamacca. Per questo il duo offensivo bergamasco sarà formato ancora da De Ketelaere e Lookman.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli.

Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Inter-Sassuolo

Mercoledì 27 settembre, ore 20:45

Qualche indecisione per Inzaghi per il turno infrasettimanale: i ballottaggi più grandi sono in difesa dove Pavard e de Vrij partono comunque favoriti su Darmian e Acerbi. Senza l'infortunato Arnautovic (sostituito numericamente dal giocatore della Primavera Amadou Sarr) i nerazzurri puntano ancora su Thuram al fianco di Lautaro. Il Sassuolo va invece verso la riconferma della formazione che nell'ultimo turno ha battuto la Juve.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Lazio-Torino

Mercoledì 27 settembre, ore 20:45

Dopo il pari con il Monza la Lazio spera di potersi rilanciare. Sarri cambia qualcosa in difesa con uno tra Lazzarie Marusic al posto di Patric e Kamada lanciato a centrocampo dal 1′. Niente turnover invece per il Torino che potrebbe presentarsi all'Olimpico con i titolarissimi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Napoli-Udinese

Mercoledì 27 settembre, ore 20:45

Ancora piena emergenza in difesa per Garcia che riconferma Ostigard e Natan. In avanti Politano (in ballottaggio con Raspadori e Lindstrom) potrebbe partite da 1′ nel tridente con Kvara e Osimhen. Rotazioni a centrocampo per l'Udinese che va verso l'inserimento di Lovric al posto di Payero. Ballottaggio anche tra Guessand e Kristensen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Frosinone-Fiorentina

Giovedì 28 settembre, ore 18:30

Non ci sarà grande spazio per il turnover per Di Francesco che conferma la formazione dell'ultima partita, con l'unica alternativa di Monterisi al posto di Okoli e Baez che potrebbe prendere il posto di Caso. Qualche rotazione in più per Italiano che inserirà Kayode dal 1′, Arthur a centrocampo e Beltran come unica punta in avanti.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez.

Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Monza-Bologna

Giovedì 28 settembre, ore 18:30

Palladino scioglierà le ultime riserve sul centrocampo, unico dubbio in una formazione che resterà inalterata. Nel Bologna torna Orsolini dal 1′ nel possibile tridente con Zirkzee e Karlsson.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Bonifazi, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Karlsson.

Genoa-Roma

Giovedì 28 settembre, ore 20:45

Formazione rossoblù quasi confermata, con l'unico ballottaggio tra Strootman e Kutlu. Mourinho dovrà far fronte a diverse assenze e per questo potrebbe non cambiare nessuno dei titolari scesi in campo contro il Torino.