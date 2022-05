Le prime foto di Mihajlovic dopo l’uscita dall’ospedale: sorridente, si gode la vera ricchezza Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale dopo il ciclo di cure per combattere il possibile ritorno della malattia. Nelle prime foto di famiglia si mostra sorridente.

A cura di Marco Beltrami

Prove tecniche di parziale ritorno alla normale routine per Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo nella giornata di ieri è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove era stato ricoverato a fine marzo per una nuova battaglia da combattere, quella contro il possibile ritorno della leucemia. Il ciclo delle cure preventive è finito, e così il mister ha potuto fare ritorno a casa. Una splendida notizia per Mihajlovic che non ha perso tempo per dedicarsi alle sue due famiglie, quella biologica e quella del Bologna, che non lo hanno lasciato mai solo in questi ulteriori giorni difficili.

L'ex centrocampista, stando a quanto riportato nella nota del club è "in buone condizioni generali". Ora a poco a poco, dovrà cercare di ritrovare lo smalto e la forma fisica dei tempi migliori. Il morale invece è già altissimo, a giudicare da quanto annunciato da sua moglie Arianna dopo la notizia delle dimissioni con una foto di suo marito in panchina del passato e la didascalia: "Che dire del tuo sorriso… E i tuoi occhi? Parlano". E il Bologna si prepara a riaccoglierlo, con l'entusiasmo di chi è consapevole di avergli fatto un bellissimo regalo.

Basti pensare che da quando il tecnico ha dovuto fare i conti con le cure, la squadra ha collezionato 10 punti in 6 partite, da imbattuta, pareggiando con Juve, Milan e Roma e vincendo contro l’Inter. E proprio dopo il trionfo con i nerazzurri ecco la sorpresa con la spedizione di gruppo sotto la sua stanza d'ospedale per salutare il tecnico, molto emozionato dal canto suo. Un feeling fortissimo, in campo e fuori.

Adesso Sinisa potrà tornare a lavorare anche a Casteldebole, dopo aver seguito il suo Bologna a distanza tra allenamenti e gare. Prima però giusto concedersi un po' di relax in compagnia degli affetti di casa. Ancora una volta è stata la sua compagna Arianna a mostrare le prime immagini di Mihajlovic dopo l'uscita dall'ospedale.

I due si sono concessi una passeggiata a Roma, nei pressi del Laghetto di Tor di Quinto, con la piccola Violante, ovvero la nipotina, figlia della primogenita della coppia Virginia e del calciatore Alessandro Vogliacco. Il tecnico serbo, in tenuta ginnica, si è mostrato molto sorridente. La didascalia d'accompagnamento scelta da Lady Mihajlovic? Parla da sola: "La vera ricchezza".