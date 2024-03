Le possibili avversarie dell’Inter nel sorteggio di Champions, le squadre qualificate ai quarti Sono 7 le possibili avversarie dell’Inter nel sorteggio dei quarti di finale di Champions, in caso di qualificazione contro l’Atletico Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Stasera l'Inter al Wanda Metropolitano gioca la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'Atletico Madrid. All'andata è finita 1-0. L'esperienza internazionale e la storia, anche recente, delle coppe europee, dice che la squadra di Simeone non va sottovalutata, anche se tra Inter e Atletico in questo momento c'è un divario piuttosto evidente. La squadra di Inzaghi forte anche del successo di San Siro punta i quarti di finale e cerca di raggiungerli per il secondo anno consecutivo. Ma quali sono le possibili avversarie dei nerazzurri?

Venerdì 15 marzo, alle ore 12, a Nyon si effettuerà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. In quella occasione andrà in realtà a prendere forma il tabellone completo fino alla finale, comprensivo di incroci per le semifinali. Non ci saranno più paletti, quindi tutti potranno giocare con tutti.

Inter al sorteggio dei quarti di Champions, le possibili avversarie

Le prime quattro squadre qualificate ai quarti hanno staccato il pass la scorsa settimana. Il traguardo lo hanno raggiunto: il Manchester City, i campioni in carica hanno eliminato il Copenaghen vincendo sia all'andata che al ritorno; il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che a fatica ha eliminato il Lipsia; il Bayern Monaco, che ha buttato fuori dal torneo la Lazio; il Paris Saint Germain che è tornato dopo tre anni tra le magiche otto. Mbappé e compagni hanno fatto fuori la Real Sociedad.

Nelle partite di ieri si sono aggiunte il Barcellona, che ha battuto 3-1 il Napoli, e l'Arsenal che ha avuto la meglio sul Porto dopo i calci di rigore. Il quadro delle possibili rivali dell'Inter sarà completo stasera con Borussia Dortmund o PSV Eindhoven, dopo il pareggio nella gara di andata in Olanda.

Queste le possibili avversarie dell'Inter ai quarti di finale di Champions:

Manchester City

Real Madrid

Bayern Monaco

PSG

Barcellona

Arsenal

Borussia Dortmund o PSV Eindhoven