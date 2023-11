Le parole di Inzaghi sull’infortunio di Pavard mettono i brividi: “La rotula è uscita e rientrata” Il tecnico nerazzurro ha preferito restare cauto rimandando ogni riflessione a quando un referto medico dirà con certezza qual è l’entità del trauma subito dal calciatore e quali sono le sue condizioni.

Il difensore francese esulta nonostante l’infortunio dopo il gol di Calhanoglu.

L'infortunio di Benjamin Pavard è la nota stonata della serata di gloria dell'Inter a Bergamo: la vittoria per 1-2 rilancia i nerazzurri in vetta alla classifica, a +5 sulla Juventus, ma Simone Inzaghi sorride a denti stretti alla luce dell'incidente capitato al difensore francese costretto ad abbandonare il campo in barella.

Le immagini che lo mostrano esultare con un tutore vistoso applicato all'articolazione – e altre ancora, a fine match, che lo vedono sotto il settore dei tifosi a ringraziarli per il sostegno – sembrano sminuire ogni preoccupazione. Non ha lamentato dolore ma servirà attendere l'esito degli esami strumentali per capire quali sono le reali condizioni, se quel trauma ha avuto conseguenze più spiacevoli, quali sono i tempi di recupero.

Il difensore francese ha un tutore vistoso al ginocchio sinistro.

Ecco perché, al netto della reazione stoica del giocatore, il tecnico nerazzurro trattiene il respiro in previsione dei prossimi incontri tra Champions (c'è la sfida a Salisburgo che può essere decisiva per chiudere la qualificazione agli ottavi) e campionato (dopo il Frosinone e la pausa il calendario propone i big match contro Juventus e Napoli).

L'episodio è accaduto verso la mezz'ora del primo tempo e l'urlo di dolore emesso da Pavard dopo il contatto con Lookman è stato agghiacciante. Il ginocchio sinistro s'è piantato e ha avuto una torsione impropria, fino a provocare quello strano movimento descritto dall'allenatore.

L’ex terzino del Bayern Monaco trasportato fuori dal campo in barella.

Il difensore ha provato anche a restare in campo ma ha dovuto arrendersi ed è stato trasportato subito nello spogliatoio per ricevere soccorso ulteriore. Non ha abbandonato i compagni, accanto ai quali è rimasto fino al termine in panchina. Anzi, vederlo scattare alla rete su rigore i Calhanoglu dal dischetto ha riempito gli occhi di fiducia.

Intanto Inzaghi, nelle interviste del dopo gara, ha preferito restare cauto rimandando ogni riflessione a quando un referto medico dirà con certezza qual è l'entità del trauma subito dal calciatore. "Bisogna aspettare un attimo – dice il tecnico a Dazn e poi lo ribadirà anche in conferenza stampa -. Il motivo? La rotula è uscita e rientrata. I medici l'hanno rimessa a posto, ma penso che per un po' di tempo lo perderemo".

A chi gli fa notare come abbia festeggiato con i compagni dopo la rete del vantaggio e sia andato a prendere l'applauso dei tifosi Inzaghi replica con grande moderazione: "Benjamin era appena uscito… Credo che ‘qualcosina' per lui ci sia stata".