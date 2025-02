video suggerito

Le nuove liste di Champions League di Inter, Milan, Juve e Atalanta: le scelte dopo il calciomercato Entro la mezzanotte del 6 febbraio Inter, Milan, Juventus e Atalanta hanno dovuto presentare all’UEFA le nuove liste ufficiali per la fase ad eliminazione di Champions League. Ecco tutte le scelte e come cambiano in base al calciomercato di gennaio e ai regolamenti in vigore. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambiano le rose delle squadre dopo il calciomercato invernale grazie ad arrivi e cessioni che hanno riformulato scelte e schemi tattici in vista della seconda, decisiva, fase di stagione. E sono cambiate anche le liste per la Champions League che le 4 squadre italiane rimaste in corsa hanno dovuto presentare in queste ore all'UEFA con l'inizio della fase ad eliminazione diretta. Ecco tutte le scelte di Inter, Milan, Juventus e Atalanta che hanno dovuto gestire i neo acquisti in base al ferreo regolamento di Coppa.

Come funzionano le liste in Champions League: i criteri e le tempistiche da rispettare

In Champions League è prevista la doppia lista: la lista A di massimo 25 giocatori di cui almeno 8 cresciuti nella propria federazione nazionale che è considerata la principale e poi la lista B, che riguarda i giovani nati a partire dall'1 gennaio 2003. Tutti i club possono inserire massimo tre nuovi calciatori prima dell'inizio della seconda fase, ad eliminazione diretta da comunicare all'UEFA con una comunicazione ufficiale che è dovuta arrivare entro e non oltre la mezzanotte del 6 febbraio.

Liste Champions League: cosa succede ai calciatori acquistati nel calciomercato invernale

Le disposizioni UEFA sono precise anche e soprattutto per quei calciatori che durante la sessione di calciomercato invernale hanno cambiato squadra, acquistati da club che sono ancora in lizza bella seconda fase della competizione. In questo caso, le norme in vigore prevedono che i nuovi giocatori possono aver militato in un altro club nella prima fase, a girone unico della nuova Champions League, potendo vestire le nuove maglie senza alcuna restrizione. L'unico vincolo da rispettare e imprescindibile è il numero di elementi presenti: nella lista A non si possono superare i 25 calciatori.

Lista Champions League dell'Inter: dentro Zalewski, unico acquisto di gennaio

L'Inter di Simone Inzaghi è la squadra tra le 4 italiane ad aver operato il minor numero di cambiamenti nella lista di giocatori presentati all'UEFA. A gennaio è arrivato il solo Zalewski dalla Roma che è stato puntualmente inserito nell'elenco scelto dal tecnico.

I giocatori dell'Inter per la fase ad eliminazione

Portieri: Sommer, Martinez

Difensori: Dumfries, Acerbi, de Vrij, Zielinski, Pavard, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Zalewski, Bastoni

Centrocampisti: Di Gennaro, Frattesi, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Barella

Attaccanti: Arnautovic, Thuram, Lautaro Martinez, Taremi

Lista Champions League del Milan: dentro Gimenez, Joao Felix e Walker

Tre nuovi acquisti del Milan sono stati regolarmente inseriti nella nuova lista Champions da parte di Sergio Conceiçao: Si tratta del difensore Walker e delle due punte Gimenez e Joao Felix. Restano fuori dalle scelte del tecnico Bondo e Sottil.

I giocatori del Milan per la fase ad eliminazione

Portieri: Maignan, Sportiello

Difensori: Tomori, Thiaw, Pavlovic, Walker, Emerson Royal, Theo Hernandez, Florenzi, Terracciano, Gabbia

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Chukwueze, Pulisic

Attaccanti: Joao Felix, Leao, Abraham, Gimenez

Lista Champions League della Juventus: tra i neo arrivati, escluso Alberto Costa

Scelte decise anche da parte di Thiago Motta che ha visto nel mercato di gennaio diversi neo arrivi in rosa a rinforzare la Juventus. In Champions tutti i nuovi arrivati sono stati inseriti tranne Alberto Costa.

I giocatori della Juventus per la fase ad eliminazione

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Renato Veiga, Kalulu, Cambiaso, Cabal

Centrocampisti: Locatelli, Conceição, Koopmeiners, McKennie, Adzic, K.Thuram, Weah, Douglas Luiz

Atttacanti: Vlahovic, Nico González, Milik, Kolo Muani.

Lista Champions League dell'Atalanta: c'è anche Daniel Maldini

Anche per Gasperini giochi fatti e lista comunicata all'UEFA: c'è Daniel Maldini che esordirà in Champions League in nerazzurro, così come Rui Patricio inserito nell'elenco. Così come il neo arrivato in difesa Posch, mentre Scamacca, infortunato, resta ancora fuori.

I giocatori dell'Atalanta per la fase ad eliminazione

Portieri: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi

Difensori: Hien, Posh, Djimsiti, Kolasinac, Toloi, Kossounou

Centrocampisti: Ruggeri, Bellanova, Cuadrado, Sulemana, Zappacosta, De Roon, Ederson, Samardzic, Pasalic, Brescianini

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Maldini