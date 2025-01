video suggerito

Le mogli dei calciatori molestate durante la Supercoppa di Spagna: "Eravamo con i bambini" Un gruppo di uomini ha molestato le mogli di alcuni giocatori del Maiorca dopo la partita di Supercoppa contro il Real Madrid: "Siamo rimasti senza sicurezza, ci hanno fotografato da vicino"

A cura di Ada Cotugno

Il finale della partita di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Maiorca è stato incandescente in campo ma anche sugli spalti. La partita è finita in una grande rissa tra i giocatori per alcune provocazioni lanciate da Maffeo, ma anche tra il pubblico è stata denunciata una grave mancanza di sicurezza. Cristina Palavra, moglie di Dani Rodríguez, ha parlato in prima persona delle molestie che hanno ricevuto le famiglie dei calciatori da parte dei tifosi sauditi che hanno tormentato a lungo la parte maiorchina dello stadio. La donna ha parlato ai microfoni di Esports IB3 subito dopo la fine la partita raccontando tutto ciò che lei e altre persone hanno subito da parte del pubblico presente a Jeddah.

Cristina Palavra denuncia le molestie subite dai tifosi

La moglie di Dani Rodríguez era seduta nel settore dei tifosi del Maiorca assieme alle famiglie degli altri giocatori quando a un certo punto sono stati accerchiati dai tifosi sauditi. Mentre in campo i giocatori erano impegnati in una rissa, anche sugli spalti l'ambiente si è scaldato e in tanti hanno oltrepassato il limite. Quando tutto si è calmato Cristina Palavra ha raccontato cosa hanno subito: "La verità è che i ragazzi di questo Paese hanno cominciato a fotografarci da vicino e ci hanno molestato. Siamo andati con i bambini e siamo rimasti senza sicurezza, nessuno ci ha protetto".

Le famiglie dei calciatori maiorchini quindi si sono trovate in balia dei tifosi avversari e la sicurezza non è intervenuta per tenerle al sicuro. "La gente tocca i c**i dei parenti dei calciatori. È incredibile che non ci sia sicurezza. È imbarazzante" ha aggiunto qualche altro tifoso denunciando ciò che è accaduto all'uscita dello stadio. Anche la moglie di Dominik Greif è stata molestata da alcuni tifosi alla fine della partita che hanno contribuito a creare un clima di grande tensione. Alla fine le famiglie dei calciatori sono riuscite ad arrivare agli autobus indenni, ma sono state lasciate sole dalla sicurezza che non è mai intervenuta per placare la situazione.