La 13a giornata di Serie A sarà fondamentale per il Milan affinché riesca a riprendere il filone di vittorie che nelle ultime due sfide ha interrotto. Dopo i due pareggi consecutivi per 2-2 contro Parma e Genoa, i rossoneri dovranno ottenere un successo contro il Sassuolo se non vorranno ritrovarsi scavalcati dall'Inter al primo posto in classifica. La squadra di Pioli ha avuto diverse defezioni di formazione in queste ultime settimane e il gruppo in campo ne ha risentito. Specie l'assenza di Zlatan Ibrahimovic per infortunio, ha influito parecchio sui risultati del Milan. Contro il Sassuolo però, dopo il breve allenamento di scarico fatto con il gruppo prima della sfida contro il Genoa, Ibrahimovic dovrebbe esserci.

Nella giornata odierna, lo svedese, si è allenato con il gruppo e quindi è molto probabile che possa essere in campo contro la squadra di De Zerbi. Una sfida difficile che Pioli vuole vincere contro una squadra organizzata come i neroverdi. La presenza di Ibrahimovic garantirebbe al Milan di giocare in un altro modo rispetto alle ultime partite e soprattutto, dal punto di vista psicologico, sarebbe fondamentale per tutta la squadra. Scongiurato un infortunio serio, l'altra buona notizia per Pioli è rappresentata anche dalla presenza di Theo Hernandez in allenamento dopo il forfait contro il Genoa a ‘Marassi'.

Zlatan Ibrahimovic si è allenato con il gruppo

Zlatan Ibrahimovic è pronto a riabbracciare il Milan e i rossoneri sono pronti ad accoglierlo di nuovo con gioia. Superato lo scoglio dell'infortunio muscolare subito dopo la sfida contro il Napoli, lo svedese è pronto per scendere in campo contro il Sassuolo. La conferma arriva dopo l'allenamento odierno dei rossoneri che hanno visto proprio la presenza di Zlatan insieme ai compagni. Ibrahimovic ha svolto senza problemi tutta la seduta e si candida (si fa per dire) per una maglia da titolare contro i neroverdi. L'allenamento di questa mattina infatti, non gli ha creato alcun problema.

Nel caso in cui dovesse dare a sua disponibilità per la gara in Emilia, allora è molto probabile che possa partire anche dal 1′. La lesione al bicipite muscolare della coscia sembra ormai essere alle spalle. Una decisione definitiva sarà però presa solo sabato dopo il test decisivo in campo. Ma sembra proprio che lo svedese sarà presente almeno tra i convocati. Spetterà a Pioli e al giocatore poi capire se sarà il caso o meno di scendere in campo subito dal 1′ contro una squadra veloce come il Sassuolo. Al ‘Mapei Stadium', spazio anche a Theo Hernandez che pare abbia superato il problema fisico che l'ha tenuto fermo a Genova.