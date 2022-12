L’azione corale perfetta del Manchester United: coast to coast in 5 passaggi per il gol di Martial Ancora grande spettacolo da parte del Manchester United in Premier. Eccezionale l’azione che porta al momentaneo 2-0 sul Nottingham, con l’assist finale del sempre più decisivo Rashford per Martial.

A cura di Alessio Pediglieri

In Premier League il Manchester United ha regolato a Old Trafford il Nottingham Forest con un doppio colpo da k.o. a inizio partita quando, prima Rashford e poi Martial in soli tre minuti hanno fatto svoltare la partita a favore dei diavoli rossi con un doppio vantaggio decisivo. Ma se in occasione dell'1-0 si è applaudita l'intesa perfetta tra Eriksen e Rashford sugli sviluppi di un corner, è sul 2-0 che lo stadio si è alzato ad applaudire l'azione perfetta e corale della squadra di ten Hag.

Se è vero che l'ombra di Cristiano Ronaldo ancora incombe su Manchester e in casa United se ne parla, pur indirettamente, anche davanti a chi dovrebbe prenderne il posto in squadra, a tenere banco e a scacciare antiche nubi ci hanno pensato i titolari che martedì 27 dicembre hanno giocato con il Nottingham, vincendo 3-0 (gol nel finale di Fred) e infilando la nona vittoria che riporta i Diavoli rossi a ridosso della zona Champions League.

I tre protagonisti di serata ad Old Trafford: Martial, Rashford e Eriksen

Merito di un gioco a tratti spettacolare che ha rivisto sugli scudi ancora una volta la coppia Eriksen-Rashford. Già decisiva contro il Burnley il 21 dicembre con un 2-0 firmato dal danese e dal 25enne cresciuto nelle giovanili dello United, i due si sono ripetuti a inizio match contro il Nottingham spezzando gli equilibri sugli sviluppi di un calcio d'angolo: battuta corta da parte dell'ex Inter e chiusura di prima intenzione dell'attaccante per l'inesorabile 1-0. Una rete da applausi ma nulla in confronto di quanto accadrà tre minuti più tardi.

Siamo solamente al 22′ ma il Manchester è sempre più padrone del match e quando gli ospiti provano ad affondare alla ricerca del pareggio, nasce la classica azione perfetta, quella da mostrare alle scuole calcio, da far vedere e rivedere per tecnica, posizionamento, tempismo. Un meccanismo perfetto che riesce a mettere in una situazione perfetta Martial che fulmina dal limite dell'area il portiere avversario, Hennessey in grado solamente di spizzare il pallone che finirà in porta. A partecipare all'azione sono praticamente tutti i reparti che, sulla fascia sinistra, si divorano il Nottingham.

Il Manchester recupera palla all'altezza della propria area di rigore e fa scattare il mortifero contropiede: un coast to coast in cinque passaggi in verticale che riescono a mettere prima in moto il velocissimo Rashford che si invola verso l'area avversaria per poi fermarsi e offrire l'assist perfetto all'accorrente Martial che, di prima, infila il 2-0. Esultanza dei giocatori in campo e dei tifosi in tribuna, per un Manchester che sembra essersi scrollato di dosso i pesi più importanti, Ronaldo incluso.