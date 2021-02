L'Inter si è presa il derby di Milano, il secondo su tre disputati quest'anno, e grazie a questa vittoria lancia la prima fuga della stagione in vetta alla classifica della Serie A, portandosi a +4 proprio sul Milan. Non è stata una gara semplice per i nerazzurri, che hanno dovuto soffrire un po' prima di mettere al sicuro il risultato sbloccato all'inizio della prima frazione con Lautaro Martinez. Sempre l'argentino è stato autore del raddoppio che, però, è arrivato dopo un'azione molto bella da parte della squadra di Antonio Conte.

Handanovic ha battuto dal fondo per de Vrij, che ha allargato a sua volta a Skriniar. Il difensore slovacco ha mosso la palla in avanti per Barella, che ha cercato subito Lukaku poco dopo la linea di centrocampo: il centravanti nerazzurro ha protetto la sfera e ha servito Hakimi sulla corsa, che si era sovrapposto centralmente. Il laterale marocchino ha vinto il duello fisico con Tonali e ha servito Eriksen ai 25 metri: il centrocampista danese ha controllato e ha mandato in profondità Perisic, che con un solo tocco ha permesso a Lautaro Martinez di battere a rete da pochi passi. Pallone mosso in 21 secondi e 44 dalla squadra di Antonio Conte, che ha impostato l'azione dal portiere ed è riuscito a finalizzare in maniera eccellente nell'area avversaria riuscendo ad eludere il pressing del Milan e i blocchi dei rossoneri. Solo Brozovic e Bastoni non hanno toccato il pallone in questa azione.

Evidente la preparazione di uscite del genere da parte dell'Inter, che non è la prima volta che si fa notare per questo modo di costruire il gioco dal portiere: negli ultimi due anni sia Handanovic che i difensori sono sempre coinvolti nella impostazione della manovra e nonostante le discussioni da parte di tanti osservatori in merito a questo modo di far partecipare tutti alla manovra il copione è quasi sempre lo stesso. Per incanalare la vittoria nel derby è arrivata questa bellissima azione che ha coinvolto 9 giocatori su 11 a dimostrazione che quella contro il Milan è stata una vera e propria affermazione di squadra da parte dell'Inter.