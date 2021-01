Sarà il derby della Capitale ad aprire la 18a giornata della Serie A 2020/2021. Allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Roma si affronteranno oggi venerdì 15 gennaio 2020 e sarà la stracittadina capitolina numero 175. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Le squadra attraversano un buon momento entrambe e si prevede una sfida molto interessante sia dal punto di vista tattico che tecnico. I ragazzi di Simone Inzaghi nell'ultimo match hanno vinto in casa del Parma per 2-0, gol di Luis Alberto e Caicedo; mentre i giallorossi di Paulo Fonseca hanno pareggiato per 2-2 in casa contro l'Inter.

Le squadre della Capitale si ritroveranno contro a distanza di quasi un anno, visto che nella scorsa stagione la stracittadina era collocata alla seconda giornata e il derby di ritorno venne giocato a fine gennaio.

Lazio-Roma dove vederla in TV

La partita tra Lazio e Roma si giocherà oggi venerdì 15 gennaio 2020 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky e sarà possibile vedere la sfida sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251). Telecronaca affidata a Fabio Caressa e al commento ci sarà Giuseppe Bergomi. Collegamento pre-partita dalle ore 20.00.

La diretta streaming di Lazio-Roma

Il derby della Capitale potrà essere seguito anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita di Roma anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.