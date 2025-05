video suggerito

Lazio-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni Lazio e Juventus si affrontano in uno scontro diretto per un posto nella prossima Champions League: si scende in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Baroni e Tudor.

A cura di Vito Lamorte

Lazio e Juventus si sfidano allo stadio Olimpico di Roma in un vero e proprio spareggio per un posto nella prossima Champions League. Le squadre di Marco Baroni e Igor Tudor si affrontano oggi, sabato 10 maggio 2025, con fischio d'inizio alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo il pareggio di Bologna, la Juventus si appresta ad affrontare un altro passaggio fondamentale nella corsa al quarto posto: Tudor torna all’Olimpico dopo l’esperienza burrascosa dello scorso anno con la Lazio e troverà una squadra, quella biancoceleste, che viene dalla vittoria di Empoli ma in casa ha raccolto i 3 punti una sola nelle ultime dieci partite. Baroni vuole interrompere questa striscia negativa davanti ai suoi tifosi e spera di farlo nella partita più importante della stagione: la sfida contro la Vecchia Signora potrebbe dire tanto per la Lazio, per il futuro prossimo e non solo.

Partita: Lazio-Juventus

Quando: sabato 10 maggio 2025

Dove: stadio Olimpico, Roma

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 36a giornata

Dove vedere Lazio-Juventus, in diretta TV: gli orari

Lazio e Juventus scendono in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma e la partita si potrà seguire in diretta TV su DAZN. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Lazio-Juventus, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Lazio e Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming sempre su DAZN, con gli abbonati che potranno accedendo all'app dai dispositivi mobili oppure collegandosi al sito inserendo le credenziali.

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali della partita di Serie A

Baroni dovrà fare a meno di Patric e Hysaj ma spera di avere almeno in panchina Lazzari e Nuno Tavares. In difesa ci saranno Marusic e Pellegrini sulle fasce con Gila di fianco a Romagnoli al centro. A centrocampo spazio per Guendouzi e Rovella con Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto di Castellanos. Tudor punta ancora sul 3-4-2-1 con Kolo Mouani unica punta con Conceiçao e Nico sulla trequarti. Confermatissimi in mezzo al campo Locatelli e Thuram, oltre a Savona nel trio difensivo con Veiga e Kalulu.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, N. Gonzalez; Kolo Mouani. Allenatore: Tudor.