video suggerito

Thuram illude la Juve poi il Bologna pareggia: bianconeri quarti con Roma e Lazio, emiliani a -1 La Juventus pensava di aver fatto sua la partita quando Thuram ha permesso ai bianconeri di passare in vantaggio nel primo tempo. La squadra di Tudor è riuscita a gestire il gioco fino alla ripresa prima del pareggio messo a segno da Freuler con la complicità della deviazione di Renato Veiga. Finisce 1-1 al Dall’Ara. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus pensava di aver fatto sua la partita quando Thuram ha permesso ai bianconeri di passare in vantaggio nel primo tempo contro il Bologna. La squadra di Tudor è riuscita a gestire il gioco fino alla ripresa prima del pareggio messo a segno da Freuler con la complicità della deviazione di Renato Veiga. Finisce 1-1 al Dall'Ara con la Juventus che adesso si porta al quarto posto in classifica in compagnia di Lazio e Roma mentre gli emiliani restano a -1 con 62 lunghezze mentre la Fiorentina più staccata a 59 punti.

Il gol del vantaggio messo a segno da Thuram.

Il gol di Thuram decide il primo tempo al Dall'Ara

La Juventus ha giocato questa partita con diversi infortunati più la squalifica di Yildiz che ha condizionato le scelte in attacco di Tudor. Bianconeri subito propositivi che hanno dato vita insieme al Bologna a una partita intensa al Dall'Ara. Il match si è sbloccato dopo 9 minuti grazie al gol messo a segno da Thuram. Il centrocampista francese, ancora una volta protagonista tra i bianconeri, ha calciato dalla distanza sorprendendo il colpevole Skorupski.

La reazione del Bologna c'è tutta ma al netto di alcune situazioni da palla inattiva, non spaventa Di Gregorio in maniera particolare. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 0-1 ma il Bologna ha protestato molto alla mezz'ora per il contatto in area tra Freuler e McKennie non punito dall'arbitro Doveri. Dopo il danno poteva esserci anche la beffa per il Bologna dato che Doveri prima dell'intervallo ha annullato il 2-0 di Nico Gonzalez per fuorigioco.

Il momento in cui pareggia Freuler.

Il pareggio di Freuler nella ripresa chiude la partita

Nel secondo tempo c'era da aspettarsi la reazione del Bologna anche se la Juventus era entrata benissimo in campo nonostante l'ammonizione subita da Locatelli che ha un po' bloccato il capitano bianconero. I rossoblù spingono e trovano il gol del pareggio dopo 14 minuti dall'inizio della ripresa. Tutto nasce dall'iniziativa di Cambiaghi sulla sinistra, cross che attraversa tutta l'area e viene rimesso al centro dalla sponda di Dallinga. Il primo ad arrivarci è Freuler: controllo e destro che batte Di Gregorio. Tutto da rifare per i bianconeri perfetti fino a quel momento.

Il Bologna preme sull'acceleratore ma non riesce a trovare il guizzo giusto per quel gol che avrebbe dato la rimonta. E così ad andare a un passo dalla rete è stata la Juventus grazie all'occasione avuta da Alberto Costa appena entrato per Cambiaso. Kolo Muani scappa a Lykogiannis, poi Locatelli appoggia per il portoghese che si fa respingere il tiro da pochi passi. Incredibile occasione mancata per i bianconeri che baderanno poi a difendere il vantaggio con entrambe le squadre che stentano a scoprirsi fino al fischio finale che certifica il risultato di 1-1.