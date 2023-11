Lazio-Feyenoord dove vederla in diretta TV e streaming: le probabili formazioni della partita di Champions La Lazio ospita il Feyenoord all’Olimpico con l’obiettivo di riscattare il ko dell’andata e conquistare punti importanti per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Si gioca oggi alle 21:00, diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lazio-Feyenoord è il match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, la prima di ritorno. Immobile e compagni dovranno riscattare il ko subito nella gara d'andata e rilanciarsi in classifica dopo sono al momento terzi nel gruppo E. La Lazio ha infatti 4 punti contro i 6 del Feyenoord che è primo seguito dall'Atletico Madrid secondo con 5 che a sua volta affronterà il Celtic ultimo con 1 ma a caccia di punti pesanti.

La partita Lazio-Feyenoord è in programma oggi, martedì 7 novembre, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Lazio-Feyenoord: Sarri arriva a questa sfida dopo la pesante sconfitta in campionato al Dall'Ara contro il Bologna. Una gara che non ha visto Immobile partire da titolare. Il bomber campano dovrebbe trovare posto nell'undici di partenza nel tridente offensivo completato da Felipe Anderson e Zaccagni. Slot nel suo Feyenoord non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida d'andata. Gli olandesi dovrebbero schierarsi con un classico modulo 4-3-3. La Lazio ha vinto solo uno dei cinque incontri europei con il Feyenoord (1N, 3P), il successo è però arrivato nell’ultimo confrontro in casa dei biancocelesti: 4-2 nella scorsa stagione di Europa League.

Partita: Lazio-Feyenoord

Quando: martedì 7 novembre 2023

Orario: 21:00

Dove: Roma, Stadio Olimpico

Diretta TV: Sky, Infinity +

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Competizione: Champions League, 4° turno

Dove vedere Lazio-Feyenoord in diretta TV su Sky o Mediaset, il canale

Lazio-Feyenoord sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare i canali di riferimento sono Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Il match sarà inoltre visibile anche su Infinity+.

Lazio-Feyenoord, dove vederla in streaming

Per assistere alla partita tra Lazio e Feyenoord in diretta streaming gli abbonati Sky potranno scaricare l'app Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Inoltre la sfida dell'Olimpico sarà disponibile anche su Infinity+, oppure su NOW, dopo aver acquistato l'apposito Pass.

Champions League, le probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

Sarri dovrebbe schierare nuovamente Immobile dal primo minuto al fianco di Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente d'attacco. Rovella potrebbe essere confermato in cabina di regia con Luis Alberto sul centro sinistra e Guendouzi – più di Vecino – ad agire da interno di destra. In difesa sPatric al fianco di Romagnoli dopo il ko di Casale. Terzino destro Lazzari, mentre a sinistra Pellegrini più di Marusic con Provedel in porta

Slot schiererà invece il suo Feyenoord a specchio con Giménez, in goal all'andata, come unico riferimento offensivo supportato da Stengs e Paixao. A centrocampo ci sarà Zerrouki con Wieffer e Timber mezzali. In difesa il quartetto arretrato sarà formato da Nieuwkoop e Hartman sugli esterni, e dalla coppia centrale formata da Geertruida e Hancko. Bijlow in porta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.