video suggerito

L’autoironia di Hummels, nella Top11 della Champions ma in panchina a Roma: “Più trofei che minuti” Da quando è arrivato a Roma, il 35enne centrale difensivo Matts Hummels non ha mai visto il campo: 7 partite e zero minuti. Ma ha ricevuto il premio per essere stato inserito nella Top11 dell’ultima Champions. Occasione per riderci sopra via social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mats Hummels è stato uno dei colpi last minutes della Roma nel mercato estivo per rinforzare la difesa dell'allora allenatore Daniele De Rossi. Una scelta che ha permesso al centrale 35enne tedesco di intraprendere quella che potrebbe essere una delle ultime avventure calcistiche di una carriera costellata da successi. E riconoscimenti, come quello tributatogli inserendolo nella Top11 dell'ultima Champions League e ricevendo il premio solamente in questi oggi, in notevole ritardo: "Ci ha messo un po' a viaggiare da Dortmund a Roma…"

Il post ironico di Hummels tra i migliori dell'ultima Champions

La miglior squadra possibile nell'ultima Champions League 2023/2024 è stata creata due giorni dopo la finale giocata tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid, vinta dalle merengues 2-0. Era lunedì 3 giugno e nella Top 11 era presente anche Matts Hummels che scese in campo a Wembley per tutti i 90 minuti. Solo a distanza di oltre 4 mesi gli è arrivato fisicamente il trofeo UEFA che attesta quel premio prestigioso. E il difensore non ha perso occasione per riderci sopra: "Un po’ tardi per la festa, ma il pacco doveva ancora andare da Dortmund a Roma" ha scritto sorridente su Instagram per poi aggiungere, "ho vinto più trofei Team of the Season che minuti giocati finora…".

Hummels alla Roma, quante volte è sceso in campo in giallorosso

Ovviamente il riferimento autoironico è tutto per l'inizio non proprio esaltante della sua avventura in giallorosso. Se con il Dortmund nell'ultima Champions League ha davvero contribuito in campo alla cavalcata che ha portato il sogno dei tedeschi fino a Londra, con la Roma tutto è andato per il verso sbagliato. E le sue presenze e il contributo in giallorosso sono fin qui davvero inesistenti: zero minuti nelle 7 partite giocate dai capitolini tra campionato e Coppe. Hummels ha saltato l'ultima partita contro il Monza a causa di un attacco influenzale ma nelle precedenti sei è rimasto perennemente in panchina, sia con De Rossi sia con Juric.

La top 11 della Champions 2023-2024, da chi era composta

L'ultima stagione di Matts Hummels è stata eccellente a tal punto che con la maglia del Borussia Dortumd è stato inserito tra i 30 candidati al prossimo Pallone d'Oro di fine ottobre. Oltre ad aver preso il proprio posto nella Top11 della Champions 2023-2024, il cui 4-3-3 è così composto: Gregor Kobel (Borussia Dortmund); Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rudiger (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid); Vitinha (PSG), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid); Vinicius Jr (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Monaco), Phil Foden (Manchester City).