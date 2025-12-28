Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’Atalanta

L'Inter espugna il campo dell'Atalanta nella 17ª giornata e si rimette in testa alla classifica di Serie A. A Bergamo i nerazzurri vincono 0-1 e scavalcano di nuovo Milan e Napoli, chiudendo l'anno con una striscia che pesa: quarta vittoria consecutiva in campionato e una prova di solidità in uno scontro con una big.

La partita parte con intensità e ritmi alti, ma senza spazi regalati. L'Inter prova a farla sua con il possesso e un baricentro più alto, l'Atalanta risponde con pressione e ripartenze, però fatica a trovare continuità negli ultimi sedici metri. Nel primo tempo le occasioni più nitide sono nerazzurre: ci provano Luis Henrique, Calhanoglu e soprattutto Lautaro, mentre Thuram segna anche ma il VAR annulla per un millimetrico fuorigioco in partenza dell'argentino. Dall'altra parte la Dea si affaccia tardi, con un cross di Zalewski su cui Scamacca non arriva per un soffio.

Nella ripresa l'Atalanta rientra più aggressiva e trova persino il gol con De Ketelaere, ma è tutto fermo per offside a inizio azione. È il segnale che la gara può sbloccarsi da un momento all'altro, e infatti succede poco dopo. Chivu cambia davanti e inserisce Pio Esposito: un dettaglio che diventa decisivo al minuto 65. L'azione nasce da un errore pesante in costruzione di Djimsiti, che consegna di fatto palla all'attaccante appena entrato. Esposito recupera e serve l'arrivo del capitano: Lautaro Martinez controlla e con un tocco d'esterno batte Carnesecchi, firmando lo 0-1.

Dopo il vantaggio l'Inter abbassa i rischi, gestisce tempi e pallone e costringe l'Atalanta a inseguire senza trovare varchi puliti. Palladino prova a cambiare faccia con le sostituzioni, ma l'inerzia resta dalla parte nerazzurra: compattezza dietro, ordine in mezzo e la sensazione che il gol sia bastato anche se Samardzic allo scadere si divora il gol del pareggio. Alla fine però è il risultato che conta: Inter prima, con Lautaro ancora uomo-copertina e Bergamo che torna a essere una tappa favorevole nella serie positiva contro l'Atalanta.