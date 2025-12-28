Atalanta-Inter 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro, gli highlights

Primi cinque minuti di gioco senza nessun particolare episodio da segnalare. Le due squadre si studiano per capire mosse e contromosse messe in atta dai due allenatori: le più evidenti sono il doppio playmaker dell'Inter (Zielinski e Calhanoglu) e Pasalic nel ruolo di equilibratore avanzato che gli aveva cucito addosso Gasperini.