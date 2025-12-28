Atalanta-Inter 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro, gli highlights

Atalanta-Inter di Serie A 0-1: il risultato finale, gol di Lautaro Martinez. Gli highlights, la cronaca e il tabellino
Atalanta-Inter 0-1, il tabellino
RETE: 66′ Lautaro
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (75′ Samardzic); Zappacosta (46′ Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (65′ Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (58′ Sulemana); Scamacca. All. Palladino
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (76′ Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (83′ Frattesi), Dimarco (76′ Carlos Augusto); Lautaro (83′ Diouf), Thuram (64′ Pio Esposito). All. Chivu
Arbitro: La Penna
Ammoniti: Kolasinac, Bastoni, Sulemana
L'Inter batte l'Atalanta 1-0: fischio finale a Bergamo
Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro mette fine al match. L'Inter batte 1-0 l'Atalanta. Decisivo il gol di Lautaro Martinez.
Samardzic si divora il gol del pareggio
De Ketelaere trova Samardzic tutto solo in area interista, quest'ultimo arriva male sul pallone non riuscendo ad indirizzare verso la porta di Sommer sprecando una clamorosa occasione da gol.
Ultimi cambi per Chivu
Chivu manda in campo Frattesi e Diouf al posto di Zielinski e Lautaro Martinez con l'Inter che passa ad un 4-5-1.
Tiro alto di Esposito
Alto errore di Djimsiti che consegna nuovamente il pallone a Pio Esposito, questa volta l'attaccante dell'Inter va alla conclusione con il pallone che si spegne sul fondo oltre la traversa.
Ammonito Bastoni
De Ketelaere si invola verso l'area dell'Inter, fallo tattico di Bastoni che riceve il meritato cartellino giallo dall'arbitro.
L'Atalanta spinge alla ricerca del pareggio
L'Atalanta alza il ritmo alla ricerca del pareggio. Palladino aumenta il potenziale offensivo della sua squadra mandando in campo Samardzic al posto di Kolasinac. Mentre Chivu risponde mandando in campo Mkhitaryan e Carlos Augusto al posto di Barella e Dimarco.
Lautaro porta in vantaggio l'Inter: che errore di Djimsiti
LAutaro porta in vantaggio l'Inter. Clamoroso errore di Djimsiti che regala il pallone a Pio Esposito che serve subito l'accorrente Lautaro Martinez che beffa sotto le gambe Carnesecchi siglando così il gol dello 0-1.
Esposito in campo al posto di Thuram
Primo cambio anche per Chivu: fuori Thuram, dentro Pio Esposito.
Scamacca segna ma è in netto fuorigioco
Scamacca parte in netta posizione di fuorigioco, salta Sommer e mette il pallone in rete, ma il gol viene immediatamente annullato per un'evidente posizione di partenza irregolare da parte del centravanti della Dea.
Sulemana al posto di Pasalic
Secondo cambio per Palladino che manda in campo Sulemana al posto di Pasalic.
Clamorosa occasione da rete per l'Inter: Carnesecchi e la difesa dell'Atalanta salvano la Dea
Straripante azione personale di Luis Henrique che dopo aver saltato anche Carnesecchi si vede respingere la conclusione dallo stesso estremo difensore della Dea rialzatosi da terra con un balzo felino. L'azione però non termina lì con il pallone che arriva a Barella che prova la conclusione di prima intenzione senza però riuscire a centrare lo specchio della porta.
Gol annullato all'Atalanta
Gol annullato all'Atalanta: Zalewski scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Sommer che gli nega la rete, il pallone finisce però sui piedi di De Ketelaere che con un preciso diagonale riesce a trovare la via del gol. L'arbitro però annulla tutto per l'iniziale fuorigioco del laterale polacco.
Ederson di testa spaventa l'Inter
Cross di De Ketelaere, Ederson arriva in terzo tempo sul pallone conteso da Bisseck. Il lavoro di disturbo del difensore tedesco funziona e il brasiliano non riesce a girare verso la porta con il pallone che si spegne oltre la traversa.
Riparte il secondo tempo: nell'Atalanta c'è Musah
Via al secondo tempo. In campo per l'Atalanta c'è Musah che ha preso il posto di Zappacosta costretto ad uscire per un affaticamento al flessore della coscia destra.
Termina il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0
Dopo un solo minuto di recupero si conclude il primo tempo. Atalanta e Inter vanno all'intervallo sul risultato di 0-0 dopo un primo tempo che ha visto la squadra di Chivu creare più occasioni rispetto a quella di Palladino che invece ha faticato a produrre azione pericolose tant'è che Sommer, dopo 45 minuti di gioco, non ha ancora dovuto effettuare alcuna parata.
Atalanta pericolosa: Scamacca non arriva sul pallone di un soffio
Occasione da gol per l'Atalanta: De Ketelaere strappa sulla corsia di destra, serve Ederson che apre a sua volta sulla corsia opposta dove c'è Zalewski che mette subito in mezzo per Scamacca che, tutto solo in area, non riesce ad arrivare di testa sul pallone per un soffio.
Gol annullato a Thuram: Lautaro era in fuorigioco
Gol annullato all'Inter: pressing alto, recupero palla di Akanji, Zielinki serve Lautaro che mette in profondità per Thuram che incrocia la conclusione mettendo il pallone alle spalle di Carnesecchi. Rete annullata per posizione iniziale di fuorigioco di Lautaro Martinez.
Contropiede di Zappacosta: tiro alto
Contropiede condotto da Zappacosta che dopo essersi liberato di Akanji si invola verso l'area dei meneghini. Stanco ai 25 metri prova la conclusione che termina alta sopra la traversa.
Grande occasione per Lautaro: Carnesecchi salva la Dea
Grande occasione per Lautaro Martinez che aggira Djimsiti, salta De Roon e si presenta a tu per tu con Carnesecchi che però riesce a controllare senza grossi problemi la conclusione non perfetta dell'argentino.
Carnesecchi attento su Thuram
Thuram entra in area e va alla conclusione a giro sul palo lontano. Carnesecchi si allunga e devia il pallone sull'esterno.
Luis Henrique ci prova
Azione prolungata di Thuram con il pallone che dopo un batti e ribatti in area atalantina finisce sui piedi di Luis Henrique che da posizione defilata prova a sorprendere Carnesecchi con un diagonale che finisce però largo alla destra del palo.
Kolasinac ammonito
Pregevole giocata di Barella che con una "ruleta" aggira Kolasinac che per evitare guai peggiori e costretto al fallo. Inevitabile il cartellino giallo estratto dall'arbitro.
Di Ederson il primo squillo dell'Atalanta
Prima azione pericolosa di marca atalantina: Zappacosta si libera sulla corsa destra mettendo al centro il pallone che viene respinto da Bisseck terminando sui piedi dell'accorrente Ederson che da 30 metri prova la conclusione al volo mancando di parecchio lo specchio della porta difesa da Sommer.
L'Inter alza i ritmi: Zielinski e Akanji pericolosi
Incursione palla al piede di Zielinski che in precario equilibrio riesce a mettere il pallone in mezzo, solo un intervento provvidenziale di Ederson evita guai a Carnesecchi. Sul caclio d'angolo seguente Akanji si ritrova il pallone da buona posizione ma il suo tiro trova la deviazione di un difensore orobico terminando appena fuori dallo specchio della porta.
Fase di studio al Gewiss Stadium
Primi cinque minuti di gioco senza nessun particolare episodio da segnalare. Le due squadre si studiano per capire mosse e contromosse messe in atta dai due allenatori: le più evidenti sono il doppio playmaker dell'Inter (Zielinski e Calhanoglu) e Pasalic nel ruolo di equilibratore avanzato che gli aveva cucito addosso Gasperini.
Atalanta-Inter in diretta, inizia la partita
Si parte! Prende il via la partita tra Atalanta e Inter.
Come arriva l'Atalanta
Ha ridato continuità ai risultati Palladino, che però ha bisogno di ulteriori vittorie per riavvicinarsi alla zona europea. L'Atalanta in ogni caso ha vinto l'ultima partita giocata, 1-0 al Genoa con gol al 94′ di Hien.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter è stata eliminata dal Bologna ai rigori nella semifinale della Supercoppa Italiana nove giorni fa. Ma in campionato i nerazzurri sono sempre la squadra da battere. A inizio turno l'Inter era davanti a tutti.
Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte definitive di Palladino e Chivu per Atalanta-Inter:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Scalvini, Comi, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Spinaccè, Cinquegrano, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.