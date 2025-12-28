Serie A
video suggerito

Atalanta-Inter 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro, gli highlights

Atalanta-Inter di Serie A 0-1: la cronaca minuto per minuto e il risultato della partita.

Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
28 Dicembre 2025 19:45
Ultimo agg. 22:52
0 CONDIVISIONI
Immagine

Atalanta-Inter di Serie A 0-1: il risultato finale, gol di Lautaro Martinez. Gli highlights, la cronaca e il tabellino

22:52

Atalanta-Inter 0-1, il tabellino

RETE: 66′ Lautaro

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (75′ Samardzic); Zappacosta (46′ Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (65′ Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (58′ Sulemana); Scamacca. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (76′ Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (83′ Frattesi), Dimarco (76′ Carlos Augusto); Lautaro (83′ Diouf), Thuram (64′ Pio Esposito). All. Chivu

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Kolasinac, Bastoni, Sulemana

A cura di Michele Mazzeo
22:38

L'Inter batte l'Atalanta 1-0: fischio finale a Bergamo

Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro mette fine al match. L'Inter batte 1-0 l'Atalanta. Decisivo il gol di Lautaro Martinez.

A cura di Michele Mazzeo
22:30

Samardzic si divora il gol del pareggio

De Ketelaere trova Samardzic tutto solo in area interista, quest'ultimo arriva male sul pallone non riuscendo ad indirizzare verso la porta di Sommer sprecando una clamorosa occasione da gol.

A cura di Michele Mazzeo
22:27

Ultimi cambi per Chivu

Chivu manda in campo Frattesi e Diouf al posto di Zielinski e Lautaro Martinez con l'Inter che passa ad un 4-5-1.

A cura di Michele Mazzeo
22:24

Tiro alto di Esposito

Alto errore di Djimsiti che consegna nuovamente il pallone a Pio Esposito, questa volta l'attaccante dell'Inter va alla conclusione con il pallone che si spegne sul fondo oltre la traversa.

A cura di Michele Mazzeo
22:19

Ammonito Bastoni

De Ketelaere si invola verso l'area dell'Inter, fallo tattico di Bastoni che riceve il meritato cartellino giallo dall'arbitro.

A cura di Michele Mazzeo
22:18

L'Atalanta spinge alla ricerca del pareggio

L'Atalanta alza il ritmo alla ricerca del pareggio. Palladino aumenta il potenziale offensivo della sua squadra mandando in campo Samardzic al posto di Kolasinac. Mentre Chivu risponde mandando in campo Mkhitaryan e Carlos Augusto al posto di Barella e Dimarco.

A cura di Michele Mazzeo
22:08

Lautaro porta in vantaggio l'Inter: che errore di Djimsiti

LAutaro porta in vantaggio l'Inter. Clamoroso errore di Djimsiti che regala il pallone a Pio Esposito che serve subito l'accorrente Lautaro Martinez che beffa sotto le gambe Carnesecchi siglando così il gol dello 0-1.

A cura di Michele Mazzeo
22:06

Esposito in campo al posto di Thuram

Primo cambio anche per Chivu: fuori Thuram, dentro Pio Esposito.

A cura di Michele Mazzeo
22:05

Scamacca segna ma è in netto fuorigioco

Scamacca parte in netta posizione di fuorigioco, salta Sommer e mette il pallone in rete, ma il gol viene immediatamente annullato per un'evidente posizione di partenza irregolare da parte del centravanti della Dea.

A cura di Michele Mazzeo
22:03

Sulemana al posto di Pasalic

Secondo cambio per Palladino che manda in campo Sulemana al posto di Pasalic.

A cura di Michele Mazzeo
22:01

Clamorosa occasione da rete per l'Inter: Carnesecchi e la difesa dell'Atalanta salvano la Dea

Straripante azione personale di Luis Henrique che dopo aver saltato anche Carnesecchi si vede respingere la conclusione dallo stesso estremo difensore della Dea rialzatosi da terra con un balzo felino. L'azione però non termina lì con il pallone che arriva a Barella che prova la conclusione di prima intenzione senza però riuscire a centrare lo specchio della porta.

A cura di Michele Mazzeo
21:59

Gol annullato all'Atalanta

Gol annullato all'Atalanta: Zalewski scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Sommer che gli nega la rete, il pallone finisce però sui piedi di De Ketelaere che con un preciso diagonale riesce a trovare la via del gol. L'arbitro però annulla tutto per l'iniziale fuorigioco del laterale polacco.

A cura di Michele Mazzeo
21:53

Ederson di testa spaventa l'Inter

Cross di De Ketelaere, Ederson arriva in terzo tempo sul pallone conteso da Bisseck. Il lavoro di disturbo del difensore tedesco funziona e il brasiliano non riesce a girare verso la porta con il pallone che si spegne oltre la traversa.

A cura di Michele Mazzeo
21:48

Riparte il secondo tempo: nell'Atalanta c'è Musah

Via al secondo tempo. In campo per l'Atalanta c'è Musah che ha preso il posto di Zappacosta costretto ad uscire per un affaticamento al flessore della coscia destra.

A cura di Michele Mazzeo
21:33

Termina il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0

Dopo un solo minuto di recupero si conclude il primo tempo. Atalanta e Inter vanno all'intervallo sul risultato di 0-0 dopo un primo tempo che ha visto la squadra di Chivu creare più occasioni rispetto a quella di Palladino che invece ha faticato a produrre azione pericolose tant'è che Sommer, dopo 45 minuti di gioco, non ha ancora dovuto effettuare alcuna parata.

A cura di Michele Mazzeo
21:28

Atalanta pericolosa: Scamacca non arriva sul pallone di un soffio

Occasione da gol per l'Atalanta: De Ketelaere strappa sulla corsia di destra, serve Ederson che apre a sua volta sulla corsia opposta dove c'è Zalewski che mette subito in mezzo per Scamacca che, tutto solo in area, non riesce ad arrivare di testa sul pallone per un soffio.

A cura di Michele Mazzeo
21:22

Gol annullato a Thuram: Lautaro era in fuorigioco

Gol annullato all'Inter: pressing alto, recupero palla di Akanji, Zielinki serve Lautaro che mette in profondità per Thuram che incrocia la conclusione mettendo il pallone alle spalle di Carnesecchi. Rete annullata per posizione iniziale di fuorigioco di Lautaro Martinez.

A cura di Michele Mazzeo
21:20

Contropiede di Zappacosta: tiro alto

Contropiede condotto da Zappacosta che dopo essersi liberato di Akanji si invola verso l'area dei meneghini. Stanco ai 25 metri prova la conclusione che termina alta sopra la traversa.

A cura di Michele Mazzeo
21:14

Grande occasione per Lautaro: Carnesecchi salva la Dea

Grande occasione per Lautaro Martinez che aggira Djimsiti, salta De Roon e si presenta a tu per tu con Carnesecchi che però riesce a controllare senza grossi problemi la conclusione non perfetta dell'argentino.

A cura di Michele Mazzeo
21:10

Carnesecchi attento su Thuram

Thuram entra in area e va alla conclusione a giro sul palo lontano. Carnesecchi si allunga e devia il pallone sull'esterno.

A cura di Michele Mazzeo
21:09

Luis Henrique ci prova

Azione prolungata di Thuram con il pallone che dopo un batti e ribatti in area atalantina finisce sui piedi di Luis Henrique che da posizione defilata prova a sorprendere Carnesecchi con un diagonale che finisce però largo alla destra del palo.

A cura di Michele Mazzeo
21:05

Kolasinac ammonito

Pregevole giocata di Barella che con una "ruleta" aggira Kolasinac che per evitare guai peggiori e costretto al fallo. Inevitabile il cartellino giallo estratto dall'arbitro.

A cura di Michele Mazzeo
21:03

Di Ederson il primo squillo dell'Atalanta

Prima azione pericolosa di marca atalantina: Zappacosta si libera sulla corsa destra mettendo al centro il pallone che viene respinto da Bisseck terminando sui piedi dell'accorrente Ederson che da 30 metri prova la conclusione al volo mancando di parecchio lo specchio della porta difesa da Sommer.

A cura di Michele Mazzeo
20:55

L'Inter alza i ritmi: Zielinski e Akanji pericolosi

Incursione palla al piede di Zielinski che in precario equilibrio riesce a mettere il pallone in mezzo, solo un intervento provvidenziale di Ederson evita guai a Carnesecchi. Sul caclio d'angolo seguente Akanji si ritrova il pallone da buona posizione ma il suo tiro trova la deviazione di un difensore orobico terminando appena fuori dallo specchio della porta.

A cura di Michele Mazzeo
20:53

Fase di studio al Gewiss Stadium

Primi cinque minuti di gioco senza nessun particolare episodio da segnalare. Le due squadre si studiano per capire mosse e contromosse messe in atta dai due allenatori: le più evidenti  sono il doppio playmaker dell'Inter (Zielinski e Calhanoglu) e Pasalic nel ruolo di equilibratore avanzato che gli aveva cucito addosso Gasperini.

A cura di Michele Mazzeo
20:45

Atalanta-Inter in diretta, inizia la partita

Si parte! Prende il via la partita tra Atalanta e Inter.

A cura di Michele Mazzeo
20:30

Come arriva l'Atalanta

Ha ridato continuità ai risultati Palladino, che però ha bisogno di ulteriori vittorie per riavvicinarsi alla zona europea. L'Atalanta in ogni caso ha vinto l'ultima partita giocata, 1-0 al Genoa con gol al 94′ di Hien.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

L'Inter è stata eliminata dal Bologna ai rigori nella semifinale della Supercoppa Italiana nove giorni fa. Ma in campionato i nerazzurri sono sempre la squadra da battere. A inizio turno l'Inter era davanti a tutti.

A cura di Alessio Morra
20:00

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive di Palladino e Chivu per Atalanta-Inter:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Scalvini, Comi, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Spinaccè, Cinquegrano, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Calcio
Inter
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views