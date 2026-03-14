Inter-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere all'app presente su smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In streaming sarà invece necessario scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegarsi al sito di DAZN attraverso le proprie credenziali. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara si potrà vedere al canale DAZN 1, canale 214 di Sky.