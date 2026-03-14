Inter-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live della partita Inter-Atalanta per la 29ª giornata di Serie A. Chivu punta su Pio Esposito, Palladino si affida a Scamacca. In palio punti importanti per Scudetto e piazzamento coppe. Diretta TV e streaming su DAZN.
Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta. Qui le scelte dei due allenatori.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 8 Pasalic, 47 Bernasconi; 10 Samardzic, 59 Zalewski; 9 Scamacca.
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 69 Ahanor, 90 Krstović.
Allenatore: Raffaele Palladino.
Come arriva l'Atalanta alla partita del Meazza
L'Atalanta arriva alla partita contro l'Inter a dir poco a pezzi. In settimana i ragazzi di Palladino hanno subito un pesante ko contro il Bayern nell'andata degli ottavi di Champions perdendo 6-1 in casa. In campionato invece l'ultimo turno ha visto i bergamaschi pareggiare 2-2 in casa contro l'Udinese. La Dea ora è ferma a 46 punti.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter arriva alla partita contro l'Atalanta dopo aver perso il derby contro il Milan con il punteggio di 1-0. I nerazzurri restano saldamente in testa alla classifica di Serie A a +7 sul Milan secondo ma con la consapevolezza che un altro paio di passi falsi potrebbero mettere al rischio anche l'obiettivo Scudetto dopo l'uscita di scena dalla Champions. Contro l'Atalanta – avversario di certo non semplice – servono tre punti a tutti i costi.
Dove vedere Inter-Atalanta di Serie A in TV e streaming
Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere all'app presente su smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In streaming sarà invece necessario scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegarsi al sito di DAZN attraverso le proprie credenziali. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara si potrà vedere al canale DAZN 1, canale 214 di Sky.