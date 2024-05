Lautaro MVP della Serie A 2023/2024: il capitano dell’Inter è il miglior giocatore del campionato

video suggerito

Gabriele Mento

È Lautaro Martinez il miglior giocatore della Serie A 2023/2024. Il capocannoniere della stagione, con 24 gol in 33 partite, è stato nominato MVP, dopo le polemiche dei giorni scorsi per la sua assenza nella lista dei migliori attaccanti.

La fantastica stagione di Lautaro

Un'annata fantastica quella dell'attaccante argentino, che è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto dell'Inter. Efficace fin dalle primissime giornate del campionato, con cinque reti nelle prime tre giornate, e autore di quattro doppiette in stagione, per una media altissima di un gol ogni 111 minuti. Lautaro succede a K'varatskhelia, che era stato nominato miglior giocatore nella scorsa stagione, e a Leao, MVP del 2022 e inserito, abbastanza a sorpresa, nel terzetto dei migliori attaccanti insieme a Dybala e Vlahovic, che ha conquistato il riconoscimento.

La carriera di Lautaro all'Inter

Grazie a questa stagione, la sesta di Lautaro all'Inter, l'attaccante argentino ha superato le cento marcature in Serie A, con 103 reti in 206 presenze in carriera. In questa stagione ha collezionato in totale 44 presenze, con 27 reti complessive. Oltre ad aumentare i gol segnati, quest'anno per Lautaro sono aumentate anche le responsabilità all'interno della squadra. L'attaccante argentino infatti è stato nominato capitano, risultando decisivo con i suoi tanti gol per la conquista del ventesimo scudetto dell'Inter.

Tutti i premi dell'Inter

Quello di Lautaro non è stato l'unico riconoscimento assegnato all'Inter, che ha dominato i premi di fine stagione riflettendo quanto successo all'interno dell'intero campionato. Il titolo di miglior allenatore è infatti andato a Simone Inzaghi, mentre Bastoni si è aggiudicato il riconoscimento di miglior difensore. Dei nerazzuri è stato anche il premio di migliore centrocampista, vinto da Calhanoglu.