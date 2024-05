video suggerito

Vlahovic nominato miglior attaccante della Serie A 2023/2024: tutti i premi ruolo per ruolo

A cura di Fabrizio Rinelli

La Serie A ha diramato i nomi dei suoi MVP per la stagione 2023/2024. In questi minuti sono stati resi noti i migliori giocatori del campionato, ruolo per ruolo. La Palma di miglior attaccante è andata a Dusan Vlahovic che contendeva il premio a Dybala e Leao. Nessun calciatore poteva rientrare in più di una categoria. Inizialmente aveva fatto scalpore tra gli attaccanti l'assenza di Lautaro Martinez ma in realtà per regolamento nessuno può ricevere due riconoscimenti, e infatti l'argentino è stato premiato come miglior calciatore della Serie A.

L'Inter però è stata presente tantissimo quest'anno. Oltre all'ormai probabile premio che spetterà a Lautaro, in difesa è stato Bastoni a spuntarla su Bremer e Calafiori come miglior difensore del campionato. A centrocampo, neanche a dirlo, Hakan Calhanoglu che ha centrato questo premio a mani basse battendo Pulisic e Koopmeiners. In porta invece è stato Di Gregorio a spuntarla su Szczesny e Carnesecchi mentre Sommer a sorpresa era totalmente assente tra i candidati. Qui nel dettaglio i premi ruolo per ruolo.

I primi MVP ruolo per ruolo della Serie A 2023/2024

Di Gregorio, in odore di trasferimento immediato alla Juventus, si prende dunque il premio come miglior portiere mentre Bastoni trionfa in difesa e Calhanoglu a centrocampo. Vlahovic è l'unico juventino ad avere la meglio ma nelle nomine diramate dalla Lega Serie A ci sono anche altri premi. Il titolo come miglior allenatore della stagione è andato a Simone Inzaghi dopo il trionfo con l'Inter dovuto alla conquista dello Scudetto. Lautaro Martinez è invece il miglior calciatore del campionato.

Zirkzee e Florenzi gli altri premi speciali della Serie A

A Zirkzee, uomo simbolo del Bologna qualificato alla prossima Champions League, va invece il premio come miglior Under 23 del campionato. Menzione speciale anche per Florenzi che si prende il premio FAIR PLAY MOMENT OF THE SEASON. Protagonista, durante la stagione 2023/2024 dell’episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e puro altruismo.