Perché Lautaro Martinez non è nei candidati ai premi della Serie A: tifosi furenti, ma si sbagliano Il nome di Lautaro Martinez non è incluso tra quelli dei candidati al premio di miglior attaccante della Serie A 2023-2024. Le polemiche infiammano web e social, ma in realtà c'è una spiegazione precisa. Lautaro può essere soddisfatto per non essere incluso nella terzina con Dybala, Leao e Vlahovic.

A cura di Alessio Morra

Nella settimana che conduce all'ultima giornata di Serie A la Lega ha annunciato i nomi dei calciatori che concorrono ai premi di miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante del campionato 2023-2024, e contestualmente è stata anche ufficializzata la terzina per il premio del miglior Under 23. Tra i quindici nomi manca quello di Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato e bandiera dei nerazzurri campioni d'Italia. Sui social si borbotta e si protesta, ma in realtà c'è un motivo se il Toro di Bahia Blanca non c'è.

Leao tra i candidati, tra i portieri manca Sommer

La Lega come tradizione assegna i premi ai migliori calciatori del campionato, per i rispettivi ruoli e al migliore in assoluto, in occasione dell'ultima giornata. Così a pochi giorni dalla 38ª giornata sono state ufficializzate le nomination. Qualche sorpresa c'è. Tra i migliori tre portieri non c'è Sommer.

Sono presenti Carnesecchi, Szczesny e Di Gregorio, tra i tre anche l'anno scorso. I giovani Bastoni e Calafiori sono tra i tre migliori difensori, così come lo juventino Bremer. Anche in questo caso potevano ambire a una candidatura giocatori come Buongiorno o Dimarco, ma i posti sono pochi.

Semplice la scelta dei centrocampisti, dove sono stati inseriti i due con il maggior numero di gol e cioè Pulisic e Calhanoglu, oltre a Koopmeiners. Barella e Mkhitaryan hanno giocato un campionato eccellente, così come de Ketelaere, ma questo terzetto è quello che rappresenta il meglio del campionato.

In avanti invece sono presenti Dybala, Vlahovic e Leao, MVP del 2022 e a sorpresa tra i tre. I giovani che si giocano il premio di miglior Under 23 sono: Bellanova del Torino, Soule del Frosinone e Joshua Zirkzee del Bologna. Il Napoli che aveva fatto man bassa un anno fa è assente in modo totale.

Lautaro non c'è, ma è destinato a un altro premio: quello più importante

Ma nell'elenco manca Lautaro, l'assenza del numero 10 dell'Inter fa scalpore, ma solo all'apparenza. I social sono colmi di polemiche, ma se Lautaro Martinez non c'è in realtà c'è un motivo preciso. Perché per regolamento nessuno può ricevere due riconoscimenti, e se l'argentino non è nei tre attaccanti che si giocano il premio di migliore del campionato significa che l'interista sarà premiato con il titolo di miglior calciatore della Serie A della stagione 2023-2024.

I Candidati ai premi della Lega Serie A 2023-2024

Miglior Portiere: Carnesecchi (Atalanta), Di Gregorio (Monza), Szczesny (Juventus);

Miglior Difensore: Bastoni (Inter), Bremer (Juventus), Calafiori (Bologna);

Miglior Centrocampista: Calhanoglu (Inter), Koopmeiners (Atalanta), Pulisic (Milan);

Miglior Attaccante: Dybala (Roma), Leao (Milan), Vlahovic (Juventus)

Miglior Under 23: Bellanova (Torino), Soule (Frosinone), Zirkzee (Bologna)