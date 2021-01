Un inizio di anno migliore non poteva esserci per Lautaro Martinez. Il numero 10 dell'Inter ha firmato una tripletta nella prima gara del 2021 contro il Crotone, spianando la strada alla vittoria della squadra nerazzurra: per il Toro è il primo hat-trick in Serie A ed è un segnale importante per il calciatore di Bahia Blanca e per tutto l'ambiente della Beneamata. Lo scorso anno, di questi tempi, Lautaro era nel mirino del Barcellona e tutt'ora è uno degli attaccanti più seguiti da parte delle big per la sua età e per gli ampi margini di miglioramento che mette in mostra in ogni match. Riguardo alle voci di mercato è intervenuto l'agente del calciatore, Beto Yaquè, intervistato dal giornale argentino Olè qualche giorno fa: "Lautaro sta bene dov'è, in un club dove sta crescendo e imparando molto. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un calciatore di élite. La cosa più importante è stata la capacità di adattarsi subito al calcio europeo, è arrivato in Italia e ha iniziato a giocare quasi automaticamente".

L'ex Racing lo scorso anno nella gara dopo le feste segnò in casa del Napoli la rete del definitivo 3-1 mentre quest'anno ne fa firmate addirittura tre, che portano a 9 il bottino in Serie A (10 compresa la Champions League) e dà continuità alla bellissima marcatura di Verona nell'ultimo match del 2020. La tripletta di ieri è di quelle che vengono definite "perfetta" perché i 3 gol sono arrivati con il piede destro, con sinistro e con un colpo di testa. L'ultimo giocatore dell'Inter a riuscirci in Serie A fu Mauro Icardi nel marzo 2017 contro l'Atalanta. A riportare questo dato è Opta. Nel gennaio 1999 un altro attaccante straniero dell'Inter realizzò una tripletta nella prima partita dell'anno: era Ivan Zamorano, che andò a segno tre volte contro il Venezia (finì 6-2).

L'attaccante argentino alla fine del match dopo il 90′ ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La tripletta? Molto bello mi mancava il goal, lavoro per la squadra e quando segni tre goal è bellissimo. Dedico la tripletta a mia figlia che sta per arrivare e alla mia fidanzata. Se l'Inter vince io sono sempre contento. Poi, se arriva il goal, meglio ancora".