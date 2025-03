Lautaro Martinez: “La bestemmia? Ho chiarito tutto, accusato di una cosa che non è successa”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Vincendo per 2-0 contro il Feyenoord, l'Inter ha ipotecato il passaggio ai quarti di Champions League. Thuram e Lautaro i marcatori. L'argentino realizzando il gol del raddoppio è diventato il miglior bomber all-time dell'Inter nella storia della Champions. Dopo la partita ha elogiato la squadra, che gioca ininterrottamente da tempo e continua a giocare su altissimi livelli. Poi ha parlato dell'ormai noto caso della bestemmia.

Record di gol per Lautaro in Champions con l'Inter

A caldo, a Prime Video il Toro di Bahia Blanca ha commentato il traguardo raggiunto, con il gol numero 18 in Champions ha distanziato Sandro Mazzola: "Orgoglio è la prima parola. Non avevo mai immaginato di arrivare a questo traguardo, sono grato all'Inter, ai tifosi, ai compagni, senza di loro questi traguardi personali non sarebbero arrivati. Ringrazio la mia famiglia che è in Argentina, mia moglie e i bimbi che sono in Italia, loro ci sono sempre nei momenti brutti. Quando ci sono momenti così, è merito di tutti loro".

Lautaro esalta la squadra: "Bastoni meritava il premio"

Poi da capitano vero Lautaro Martinez ha esaltato il percorso dei campioni d'Italia: "Si sta parlando tanto dell'Inter, noi siamo in campo ogni due giorni da sette mesi. Tanti ragazzi hanno fatto le gare in nazionale, noi scendiamo sempre in campo per dare il massimo per la maglia. Con tutte le difficoltà che abbiamo da un mese. Bastoni si meritava questo premio per il sacrificio fatto. I complimenti vanno fatti lui e tutta la squadra per la vittoria".

L'attaccante parla anche della presunta bestemmia

Infine due parole sul caso della presunta bestemmia: "Io rispetto tutti, ma questo tema l'ho lasciato alle spalle, ho chiarito tutto. Vengo accusato di una cosa che non era così, io sono contento così, dimostro in campo chi sono e ciò che mi hanno insegnato da piccolo".