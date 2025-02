video suggerito

Lautaro Martinez decide Inter-Genoa ma in TV ha un solo pensiero in testa: “Non lo accetto!” Nell’intervista TV al termine di Inter-Genoa il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si è presentato con in testa un solo pensiero che non riguardava la gara appena terminata bensì quella precedente giocata e persa contro la Juventus e le polemiche sorte in seguito alla sua presunta bestemmia: l’argentino ha voluto mettere in chiaro le cose una volta per tutte. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

162 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il suo colpo di testa (deviato da Masini) ha sbrogliato l'ingarbugliato match contro il Genoa e regalato alla sua Inter l'importantissimo successo e il momentaneo in vetta alla classifica della Serie A al Napoli di Antonio Conte (che affronterà sabato prossimo al Maradona in quello che sembra sempre più essere uno spareggio per lo Scudetto), ma al termine della partita il capitano nerazzurro Lautaro Martinez è arrivato davanti alle telecamere di DAZN per la canonica intervista post-partita riservata alla MVP con in testa un solo pensiero che non riguardava la gara appena terminata bensì quella precedente giocata e persa contro la Juventus.

In particolare l'attaccante argentino non ha digerito le polemiche sorte nei giorni successivi in seguito ad alcuni video, divenuti virali sul web, che lo immortalavano sul terreno di gioco dello Stadium mentre arrabbiatissimo sembrava, dal labiale, proferire alcune bestemmie. Video che hanno fatto nascere richieste di una squalifica da parte di tanti tifosi, in nome dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede che "in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata". Squalifica che non è arrivata perché, anche qualora fosse appurato che si trattasse di bestemmie, lo stesso articolo rende necessario che vi siano prove inequivocabili della colpevolezza, cosa che mancando l'audio di quanto detto da Lautaro Martinez, in questo caso non ci sono.

Nonostante non vi sia stata la squalifica e abbia potuto giocare ed essere decisivo nell'importante sfida casalinga contro il Genoa, il 27enne di Bahia Blanca nell'intervista post-partita è voluto tornare sull'argomento ribadendo la propria innocenza e spiegando di essere stato ferito dalle insinuazioni fatte sul suo conto dopo che quel video senza controprova dell'audio era diventato virale. Rispondendo ad una domanda sull'esultanza rabbiosa messa in scena dopo aver realizzato il gol vittoria contro il Grifone, l'argentino ha infatti voluto mettere in chiaro le cose riguardo a quanto accaduto una settimana prima a Torino.

"A volte (quel tipo di esultanza, ndr) ti esce da dentro: quando si parla così tanto, a volte dà fastidio, io l'ho imparato negli anni a lasciare dietro tutto. Ma quando si parla male di una persona… Dopo quello che è successo dopo la Juve, con tutte le telecamere: non ho mai bestemmiato, mi dà molto fastidio. Cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli: non lo accetto, mi ha dato molto fastidio. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono, sono tranquillissimo con me stesso" ha infatti chiosato Lautaro Martinez a cui evidentemente, dopo aver risposto in campo, ha voluto rispondere ai suoi detrattori anche davanti alle telecamere.