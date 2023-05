Lautaro Martínez consola Nico González prima della festa: sportività e amicizia in un solo gesto Lautaro Martinez è andato a consolare Nico Gonzalez prima della festa per la vittoria della Coppa Italia: l’attaccante nerazzurro e l’esterno viola sono compagni nella nazionale argentina e si sono scambiati un bellissimo abbraccio in mezzo al campo dopo il fischio finale.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si è presa la nona Coppa Italia della sua storia battendo 2-1 la Fiorentina e portando a casa il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa di gennaio. I nerazzurri erano andati sotto dopo pochi minuti in virtù di una rete firmata da Nico González ma una doppietta di Lautaro Martínez poco prima dell'intervallo ha ribaltato la situazione e rimesso tutto su binari più comodi per la squadra di Simone Inzaghi.

Nella seconda parte di gara la Viola ha provato in tutti i modi a riequilibrare la sfida ma è mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta che avrebbe permesso ai ragazzi di Vincenzo Italiano di portare la sfida almeno ai supplementari.

Al fischio finale dell'arbitro Irrati è partita la festa interista mentre sui volti dei ragazzi con la casacca viola si poteva notare tutta la delusione e la tristezza. Prima della festa nerazzurra al centro del campo gli autori dei gol della partita sono stati protagonisti di un bel momento: Lautaro Martínez è andato a consolare Nico González mostrando tutta la sua sportività e l'amicizia che li lega in un solo e semplice gesto.

Leggi anche Il bellissimo gesto di Spalletti prima di Monza-Napoli: realizza molto più del sogno di un bambino

Entrambi i calciatori fanno parte della nazionale argentina ma Nico ha dovuto rinunciare alla Coppa del Mondo in Qatar per un infortunio: nonostante non sia nella rosa dei campioni del mondo Scaloni lo ha sempre ritenuto un elemento valido e fa parte delle sue rotazioni da diverso tempo.

Lautaro si è avvicinato al connazionale per consolarlo e si è congratulato con lui per la partita disputata: i due si sono abbracciati per qualche secondo prima di scambiarsi qualche parole e poi prendere due direzioni diverse sul rettangolo di gioco dell'Olimpico di Roma.

Dopo il Mondiale 2022 il Toro ha segnato 19 gol ed è il campione del mondo che ha segnato di più dopo aver alzato la coppa in Qatar. Inoltre, con questi due gol, Lautaro Martínez ha raggiunto quota 101 con la maglia dell'Inter nelle competizioni ufficiali e si tratta di una cifra che hanno raggiunto solo altri nove giocatori nella storia del club meneghino.

Una doppietta per il numero 10 dell'Inter che gli permette di confermasi come uno dei leader della squadra, sempre più presente nei momenti che contano: basta vedere in che momenti sono arrivate le reti di Lautaro per capire quanto sia cresciuto in queste stagioni a livello di personalità e presenza nelle situazioni che contano.