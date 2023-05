L’Inter trionfa in Coppa Italia! Un sontuoso Lautaro Martinez spegne i sogni della Fiorentina Il “Toro” piazza l’uno-due micidiale che ribalta la Viola nel primo tempo. Sono 27 le reti stagionali, 101 da quando è in nerazzurro: sul trionfo in Coppa Italia dell’Inter (1-2) c’è la firma dell’attaccante argentino.

L'Inter vince la Coppa Italia nel segno di Lautaro Martinez. Semplicemente perfetto il Toro che fa la differenza con una doppietta in un primo tempo iniziato malissimo. Vittoria per 2-1 nella Capitale, come un anno fa. Ennesimo trofeo, compresa la Supercoppa tricolore, che incorona i nerazzurri in patria. Il quarto nel giro di un paio di anni. La legittimazione europea contro il Manchester City sarà una sorta di esame di maturità. È un sogno, un'impresa da missione quasi impossibile.

A guardare i primi venti minuti, la domanda (inquietante) che sorge spontanea è una sola: cosa succede se l'Inter affronta il Manchester City con lo stesso approccio avuto contro la Fiorentina? Meglio non dire… perché l'immagine di Haaland, Bernardo Silva, Grealish, De Bruyne e Rodri che si abbattono a ondate toglie il sonno. Per fortuna dei nerazzurri la Viola non è dello stesso spessore tecnico e anche il modo di difendersi da squadra (dov'erano le marcature nelle azioni che hanno portato all'uno-due micidiale del Toro?) della coraggiosa squadra di Italiano un po' aiuta i nerazzurri a lasciare alle spalle quel brutto avvio di match.

Iconico è l'errore clamoroso commesso da Dzeko, è l'emblema della falsa partenza in cui riesce nulla: ha sui piedi la palla del pareggio (dopo il vantaggio lampo di Nico Gonzalez), è in posizione frontale rispetto a Terracciano, ha la porta spalancata ma (incredibilmente) spedisce in curva un tiro che avrebbe meritato ben altro calibro.

Nico Gonzalez regala il vantaggio alla Fiorentina dopo pochi minuti.

Toro scatenato. Ci pensa Lautaro a scacciare i cattivi pensieri, a far esplodere lo spicchio di Olimpico colorato di nerazzurro. Per un quarto d'ora buono era rimasto in silenzio, in segno di protesta per la mancanza di agevolazioni per acquisire i biglietti della finale di Champions.

Il boato è dirompente quanto le incursioni dell'argentino che estrae dal cilindro due numeri da bomber: pareggia con un destro in diagonale perfetto, raddoppia con una girata al volo su assist di Barella (9° stagionale). Martinez fa 101 reti da quando è a Milano, la 27ª stagionale: è la sua migliore annata in termini realizzativi. È lui a piazzare l'uno-due micidiale: la Fiorentina è ribaltata, frastornata, confusa, ricacciata all'indietro dall'Inter che ha preso in mano le redini del gioco e fa quel che vuole.

Lautaro Martinez realizza la doppietta che ribalta la Viola nel primo tempo.

Esce Edin dentro Romelu. Meno di un'ora per il bosniaco che lascia spazio a Lukaku dopo una prestazione macchiata da quella palla che bastava solo spingere in rete. L'Inter resta com'è (de Vrij entra al posto di Bastoni ammonito), la Fiorentina anche. Italiano cerca freschezza con Sottil per Ikoné e geometrie con Mandragora che avvicenda Castrovilli. Ma l'impressione è che, nonostante qualche timido tentativo della Viola, la squadra di Inzaghi sia in controllo della partita e lasci all'avversario ritmo e possesso provando ad agire di rimessa.

Però esagera e i guizzi di Jovic in contropiede mettono i brividi. Handanovic si oppone come può e salva tutto. L'Inter alza la guardia, tiene botta, si aggrappa alla fisicità di "Big Rom" (sfiora il 3-1) e a qualche recupero provvidenziale di Calhanoglu. Non ce la fa ad azzannare l'avversario e resiste. Inzaghi prende una salva di fischi quando entra Gagliardini (sciagurato a Napoli) per il turco, toglie Lautaro e piazza Correa per l'ultimo strappo. Può bastare per alzare il trofeo sotto il cielo di Roma. A Istanbul servirà ben altro.