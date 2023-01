L’Atletico Madrid scaglia macigni sul Real, comunicato pesantissimo: “Ci siamo abituati al sistema” Dopo la sfida di Coppa del Re tra Atletico e Real Madrid, comunicato pesante dei Colchoneros che si sono lamentati dell’arbitraggio facendo riferimento al “sistema”

A cura di Marco Beltrami

Tutto il mondo è paese, e ogni campionato ha le sue polemiche. In Spagna per esempio sono feroci quelle scatenatesi dopo la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid dei quarti di Coppa del Re. L'arbitraggio di Grado ha fatto infuriare i Colchoneros, che in vantaggio per 60′ sono stati raggiunti nel finale e poi battuti ai supplementari quando sono rimasti anche in 10. A distanza di quasi 24 ore ecco che la società biancorossa ha deciso di diramare un comunicato durissimo, con le parole dell'amministratore delegato Miguel Angel Gil.

Il dirigente ha puntato il dito contro quanto accaduto nel derby sottolineando come sia "sempre la stessa cosa". Una situazione a suo dire "ovvia" che si ripete quando si gioca allo stadio Santiago Bernabeu. L'AD dell'Atletico ha spiegato: "Il Madrid è un club con un ambiente molto forte, con molti interessi attorno. Creano una pressione tale che è normale che si ripercuota sulle persone che devono prendere le decisioni. Loro sono consapevoli di ciò che li attende se danneggiano il Real con un errore o una scelta giusta"

Oggetto delle proteste un mancato secondo giallo ad un giocatore del Real Madrid "scontato, insindacabile, adeguato al regolamento" che avrebbe messo in discesa il match dell'Atletico. E invece niente di fatto visto che a detta di Gil: "lasciare il Real Madrid con 10 giocatori è una cosa grossa". Per questo ecco il riferimento al "sistema", pesantissimo: "Ci siamo abituati al sistema. Abbiamo letto pagine e pagine sulla stampa, ore di radio e televisione nei giorni che precedono un derby che parlano della necessità di proteggere un certo giocatore da una determinata squadra. Sinceramente penso che chi non è stato protetto siano stati Griezmann o Morata, ad esempio, che sono stati presi a calci, ma questo è il sistema".

In conclusione, ecco l'ultima stoccata nei confronti del Real Madrid. Nessun vittimismo, ma la speranza che le cose cambino: "Non parlo quasi mai, perché ti accusano subito di essere una vittima, ma chi conosce davvero il DNA dell'Atlético de Madrid sa che non ci piace trovare scuse. In modo che nessuno dubiti: i responsabili di dove ci troviamo siamo noi, non avendo superato la fase a gironi di Champions League ed essendo a 7 punti dal terzo posto nella Liga. E sta a noi sfruttare 20 partite di campionato per chiudere la stagione come più in alto possibile, niente scuse, ma essere consapevoli di come funziona il sistema" .