L'Atletico Madrid fermato dal coprifuoco Los Angeles: non potranno lasciare l'albergo dopo le 20 Per il Mondiale per Club l'Atletico Madrid alloggia nell'area rossa di Los Angeles, sconvolta da proteste e protetta dal coprifuoco dopo l'assalto alla Walt Disney Concert Hall.

A cura di Ada Cotugno

Il Mondiale per Club dell'Atletico Madrid inizia in un modo che nessuno avrebbe mai pronosticato: ieri la squadra è atterrata a Los Angeles per cominciare il ritiro ma al suo arrivo ha trovato una città messa a soqquadro dalle proteste. Lunedì sera la Walt Disney Concert Hall è stata presa d'assalto e l'hotel in cui risiedono i colchoneros si trova proprio lì accanto, una coincidenza che li ha portati al centro di una vicenda tumultuosa. Il club alloggia al Conrad Hotel, una struttura a cinque stelle che si trova nel cuore della città, proprio all'interno dell'area rossa.

Secondo quanto riportato da Marca il centro è pieno di polizia e il suono degli elicotteri e delle sirene è costante per tutto il giorno. Un benvenuto indimenticabile per i giocatori che domenica dovranno affrontare il PSG al Rose Bowl di Pasadena (a circa quindici chilometri di distanza) in circostanze piuttosto particolari. Anche per loro vige il coprifuoco imposto dalle autorità e che al momento non permette a nessuno di circolare in strada dopo le ore 20:00.

Coprifuoco e proteste a Los Angeles: caos per l'Atletico

Da ieri l'area in cui alloggia l'Atletico Madrid è sottoposta al coprifuoco decretato dal sindaco Karen Bass a causa delle violenti proteste che hanno sconvolto la città negli ultimi giorni: nessuno può circolare nell'area dalle ore 20:00 alle 6:00 del mattino, con le uniche esenzioni valide per le forze dell'ordine, il personale medico, i giornalisti accreditati e i residenti che si recano al luogo di lavoro. L'Atletico Madrid al momento dovrà rispettare le norme vigenti, dato che resterà lì per almeno due settimane.

A meno di venti metri dall'hotel sono scoppiati scontri con gli agenti federali e sono stati commessi atti vandalici contro veicoli ed edifici pubblici, mettendo a rischio tutta l'area che adesso è pattugliata dalla polizia. La preoccupazione dell'Atletico Madrid è comprensibile e dovrà capire come rispettare tutti i suoi impegni senza infrangere le norme che sono servite a mettere in sicurezza il centro della città.