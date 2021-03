L'Atalanta stasera affronta il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gasperini ha le idee chiare, ma non ha voluto dare indizi sulla probabile formazione. I nerazzurri hanno perso 1-0 all'andata e devono vincere per superare il turno. L'Atalanta torna a giocare in Spagna a distanza di un anno. Il 10 marzo del 2020 scese in campo al Mestalla di Valencia, vinse 4-3 grazie a un super Ilicic e passò ai quarti. Ma quell'incontro si ricorda, però, anche perché è stato disputato nel giorno in cui è iniziato il lockdown in Italia. Un anno è passato, allora come oggi si giocava in uno stadio senza tifosi e il mondo lotta ancora contro la pandemia.

Valencia-Atalanta, il lockdown e il poker di Ilicic

L'Atalanta lo scorso anno ha disputato la Champions per la prima volta, superò il girone e si qualificò per gli ottavi. Il sorteggio fu benevolo. Tra le prime classificate capitò la più debole: il Valencia, che si presentò a San Siro (dove l'Atalanta giocava le gare interne) con una serie di infortunati. L'Atalanta vinse 4-1. Quella partita è diventata famosa in seguito quella partita è diventata nota come la partita del contagio o anche la partita zero. Si mossero da Bergamo migliaia di tifosi e festeggiarono anche per il grande successo. Poche settimane dopo la Lombardia aveva già tantissimi contagiati e purtroppo anche molte vittime. Bergamo proprio è stata una delle città maggiormente martoriate.

Real Madrid-Atalanta, ottavi di Champions

L'Atalanta volò a Valencia, scrisse una pagina splendida della propria storia, vinse 4-3 con Ilicic mattatore assoluto. Il bosniaco realizzò quattro gol. Quella è stata l'ultima partita di una squadra italiana per oltre tre mesi. Il lockdown ovviamente pose fine anche a tutte le attività sportive. A distanza di un anno e qualche giorno i nerazzurri tornano a giocare in Spagna, sempre per gli ottavi di Champions, questa volta con il Real Madrid e con un risultato da ribaltare. Ma l'Atalanta giocherà sempre in uno stadio vuoto – nemmeno al Bernabeu ma allo stadio ‘Alfredo Di Stefano' a Valdebebas dove c'è il centro tecnico del Real – perché a distanza di un anno i tifosi non sono ancora tornati perché purtroppo la lotta contro il Covid ancora non è stata vinta.