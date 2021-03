L'Atalanta è stata sconfitta 1-0 nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, disputata al Gewiss Stadium di Bergamo. Un risultato su cui la squadra di Gasperini ha tanto da recriminare, alla luce della contestata espulsione di Freuler in avvio che ha condizionato il match deciso poi nel finale dal gol di Mendy. Ora l'Atalanta avrà bisogno di un'impresa in occasione del match di ritorno dello Stadio Alfredo Di Stéfano di Valdebebas, contro la corazzata di Zinedine Zidane. La Dea per qualificarsi ai quarti di finale avrà a disposizione solo una possibilità: dovrà vincere in terra spagnola con almeno due gol di scarto.

L'Atalanta è reduce da un ottimo momento di forma con la striscia di 4 vittorie consecutive in Serie A contro Cagliari, Napoli, Sampdoria e Crotone. L'unica delusione per i nerazzurri è arrivata proprio nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions. Non è bastata alla formazione di Gasperini una prova arcigna e difensivamente impeccabile, nonostante il rosso eccessivo a Freuler, con Mendy che nel finale ha pescato il jolly regalando il successo all'incerottata compagine di Zidane che per il ritorno recupererà diverse pedine. Per continuare l'avventura in Champions, l'Atalanta avrà bisogno nel ritorno della partita perfetta.

L'Atalanta si qualifica per i quarti di finale di Champions League se…

L'Atalanta per superare il turno di Champions League ha un'unica possibilità. Ai nerazzurri non basterà vincere, ma dovranno farlo con un determinato numero di gol di scarto per accedere ai quarti di finale e superare l'ostacolo Real Madrid, presentandosi poi al sorteggio del 19 marzo. Ecco tutte le combinazioni: